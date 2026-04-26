全球去年軍事支出升高至2.89兆美元 這3國就占一半

SIPRI的數據顯示，2025年全球軍事支出增加至2.89兆美元，已連續第11年上升。（路透）

專門研究衝突的智庫在周一提出報告顯示，全球軍事支出在2025年成長2.9%，不過，美國的支出減少7.5%，原因是美國總統川普 停止對烏克蘭 提供新的軍事財政援助。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據，2025年全球軍事支出增加至2.89兆美元，已連續第11年上升，而且占全球國內生產毛額（GDP）的比重達到2.5%，為2009年以來最高水準。

SIPRI在報告中表示：「考量當前各種危機，以及許多國家的長期軍費支出目標，這種成長趨勢很可能會延續至2026年及之後。」

全球軍費支出前三大國美國、中國與俄羅斯 ，去年軍事支出合計達1.48兆美元，占全球總支出的51%。

報告指出，美國2025年的軍事支出降至9,540億美元，主要原因是未批准新的對烏克蘭軍事財政援助。在此前三年，美國對烏克蘭的軍事資金總額達1,270億美元。

SIPRI表示：「2025年美國軍費支出的下降可能只是短暫現象。」「美國國會已經批准的2026年軍費支出超過了1兆美元，較2025年大幅增加，且到2027年可能進一步升至1.5兆美元。」

全球軍費成長的主要推動力來自歐洲，支出增加14%至8,640億美元。

在俄烏戰爭進入第四年的情況下，俄羅斯與烏克蘭的軍費持續上升；同時，北約歐洲成員國的支出增加，使中西歐出現自冷戰結束以來最顯著的年度成長。

以色列的軍費支出去年下降4.9%至483億美元，因為加薩戰爭在2025年逐漸平息；而伊朗去年軍事支出則連續第二年下降，下滑5.6%至74億美元。