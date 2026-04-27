白宮記協晚宴槍響 槍手：目標刺殺川普政府官員

川普出席白宮記協晚宴時，持槍硬闖會場的嫌犯科爾艾倫被特勤局人員制伏。(路透)

川普 總統25日首次以總統身分出席白宮記者協會晚宴，華府 希爾頓酒店(Washington Hilton)宴會廳外卻傳出槍響，川普伉儷與內閣首長緊急撤離，所幸有驚無險。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)26日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，執法部門正在調查槍手是否鎖定包括川普在內的政府官員為目標。嫌犯31歲加州 男子艾倫(Cole Tomas Allen)目前在押，預計27日過堂。

31歲男在押 預計今過堂

布蘭奇表示，調查目前仍處於非常初步的階段，必須了解嫌犯進一步資料，包括與他人之間的文字書信。布蘭奇說，嫌犯拒絕配合接受調查。

布蘭奇說，執法當局相信嫌犯搭乘火車從洛杉磯到芝加哥，再從芝加哥抵達華府，過去一、兩天入住即將舉行記協晚宴的酒店。

川普出席白宮記協晚宴時，槍手硬闖會場開槍。圖為執法人員連夜到嫌犯科爾艾倫加州家中搜索。(路透)

白宮記協晚宴傳出槍響，持槍嫌犯艾倫被捕後，執法人員立即趕往加州他的住所搜查。(美聯社)

嫌犯作案前10分鐘暴怒寄信表不滿

根據國家廣播公司取得艾倫作案前大約10分鐘發送給家人的自白書，內容在沒有點名川普的情況下對川普做了許多批判。他寫道：「一想到這個政府所做的一切，我就暴怒。」

他寫道，行動鎖定目標是政府官員，不是飯店員工或住客；他也指出，酒店維安相當鬆散，原本以為安全戒備會更加森嚴。自白書中向父母、同事、學生、旁觀者與其他人道歉，寫道：「我不奢求原諒，再次致上誠摯歉意。」

紐約郵報說，他在宣言中自稱「友善的聯邦刺客」(Friendly Federal Assassin)，並表示他的目標是刺殺川普政府官員。宣言中說：「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打，只有被壓迫者才會承受這種事。我不是在拘留營遭強暴的人，不是未經審判就被處決的漁民。」

「我不是被炸死的學童，不是被餓死的孩子，也不是被本屆政府眾多罪犯虐待的少女。當他人遭受壓迫時仍以德報怨，這不是基督徒的行為，而是對壓迫者罪行的共謀。」

宣言列出的目標包括：「政府官員(不包括聯邦調查局局長巴特爾)：皆為目標，依職位由高到低排序。」「出席晚宴者都是川普的共謀。」

衝向安檢哨 朝晚宴開槍

執法部門25日深夜表示，槍手攜帶一把霰彈槍、一把手槍以及數把刀子以跑百米的速度衝向安檢哨，朝著正在舉行晚宴的宴會廳開槍，與執法人員交火後被制伏在地。資深執法官員透露，艾倫來自加州托倫斯(Torrance)，槍枝屬於合法購得。根據購槍紀錄，艾倫逾2025年8月購買了Maverick 12號口徑霰彈槍，Armscor Precision .38半自動手槍則購於2023年10月。

資深政府官員表示，艾倫的哥哥收到訊息之後聯繫康州新倫敦(New London)警察局。當地警方證實，槍擊事件發生後兩個多小時，25日晚間大約10時49分，接到一名對白宮記協晚宴事件表示憂慮的人士報案。新倫敦警方聯繫了聯邦執法部門，報案人則接受訪談。

家人稱有偏激言論傾向

艾倫的姊姊則在槍擊事件後對特勤局及蒙哥馬利郡(Montgomery County)警方說，弟弟有發表偏激言論的傾向，曾說要「做出某事」來解決現今的世界問題。

加州理工學霸兼職教師

根據公開紀錄與訪談資料，2017年取得加州理工學院(Caltech)機械工程學士、2025年拿到多明格斯山加州州立大學(CSU Dominguez Hills)電腦碩士的艾倫是工程師，曾在國家航空暨太空總署(NASA)實習。他在大學時參加Nerf俱樂部與基督徒團契，近期則從事電子遊戲開發，擔任C2 Education兼職教師。