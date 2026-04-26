我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3度遭死亡威脅後 川普談心情：我不是瘋子

華裔教授回憶白宮槍手：他「溫和、有禮，很好的人」

川普受訪還原槍擊 自爆曾「不想離開現場」稱槍手家屬曾報警

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統25日在白宮記者協會晚宴。(路透)
川普總統25日在白宮記者協會晚宴。(路透)

紐約時報報導，川普總統26日受訪透露，25日在白宮記者協會晚宴突遇槍擊當下，一度想留在現場，不斷要求試圖將他帶離的探員「等一下」。另外，川普證實槍手行凶前留下一份宣言，當主持人覆述內容疑似影射川普為戀童癖時，川普勃然大怒，痛斥主持人「丟臉」。

川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，槍手為來自加州托倫斯的31歲男教師艾倫（Cole Allen）。

川普26日受訪CBS節目「60分鐘」（60 Minutes），被問是否知道自己是槍手目標時，川普稱「不知道」，並證實，槍手行凶前留下一份宣言，「從內容看來，槍手歷經不少狀況；他的手足都曾向警方通報，家人高度擔憂。他大概是個病得不輕的傢伙」。他還稱，這名槍手原本是基督徒，後來變成反基督教。

主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）回憶，當時她就在距離川普不遠處，現場可聽見疑似槍聲或騷動，附近人士甚至聞到火藥味，眾人紛紛趴倒在地。

問及當下是否擔心有人受傷時，川普則稱自己「並不擔心」，他說：「我了解人生。我們生活在一個瘋狂的世界。」

川普憶述，當他被拉離晚宴的當下，因為好奇現場發生什麼事，「我想看看到底怎麼回事」。他描述自己一直對探員說「等一下、讓我看看、等一下」；探員則不斷請求他趴下。但他也澄清，自己並非在趴下時要求探員等待，而是先跟著探員轉身離開，走到約一半時，才被要求「請趴到地上」，於是與第一夫人梅蘭妮亞一起趴下。

最後川普夫婦一起完全趴到地上，他說：「我當時心想自己以前經歷過幾次這種事」，但是梅蘭妮亞並沒有，儘管如此，她在壓力當下仍表現得很好。

後續歐唐納爾追問槍手宣言，並覆述內容稱「政府官員都是目標」、不願再讓「戀童癖、強姦犯和叛徒」讓自己雙手沾上罪行等文字時，川普瞬間勃然大怒，痛批歐唐納爾「可怕」、「丟臉」，不該在節目上念出「病人寫的垃圾」。

川普強調自己「不是強姦犯，也不是戀童癖」，與淫魔富豪艾普斯坦相關案件毫無關聯。

世報陪您半世紀

紐約時報 川普 槍擊

上一則

白宮記協晚宴槍手 被目擊在「無維安處」組裝長型武器

延伸閱讀

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮
白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

熱門新聞

川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
川普與梅蘭妮亞25日出席一年一度的白宮記者協會晚宴。(路透)

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

2026-04-25 21:20
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46

超人氣

更多 >
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力