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白宮記者晚宴槍手來自加州 曾捐錢給賀錦麗

白宮記者晚宴槍手 供稱目標是「川普政府官員」

白宮晚宴遇槍擊 記者展現敬業精神、警報解除即刻上工

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日出席白宮記者協會晚宴，現場傳出巨響後，兩人由...
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日出席白宮記者協會晚宴，現場傳出巨響後，兩人由特勤局人員迅速護送離開，宴會廳內賓客紛紛趴地或躲入桌下避險，部分人同時拿出手機拍攝現場情況。(路透)

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。紐約時報記者發布報導，還原華府希爾頓飯店宴會廳內當時的情況。

當時，晚間8點30分過後不久，春季豌豆與布拉塔起司的前菜剛送上，寒暄時段才剛開始，宴會廳後方突然出現一陣騷動。一開始眾人還以為只是餐車翻倒，或與抗議者發生衝突。接著，維安人員沿著走道奔跑，直衝前方高台；美國總統川普、副總統范斯及第一夫人梅蘭妮亞才剛在那裡就座幾分鐘。

現場沒有任何廣播，也沒有人高喊「趴下」，但危險的氣氛如浪潮般迅速席捲整個會場。數百名全國頂尖媒體高層、總編輯與知名電視主播，身穿燕尾服與晚禮服，本能地趴到地上，縮在椅子旁或鑽進桌子底下。一片令人不適的寂靜降臨，只夾雜著零星的倒抽氣與低聲驚呼。最清楚的聲音，是維安人員奔跑的腳步聲，有些甚至直接跨過椅子與賓客，試圖將高階政府官員帶離現場。

沒有人知道究竟發生了什麼，只知道川普已被迅速帶離舞台，而台上此時由兩名持大型槍械的維安人員戒備。事後官員表示，一名持槍男子曾衝向安檢點，且一名特勤局人員遭射擊。

保守派活動人士科克（Charlie Kirk）的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）也是福斯新聞受邀賓客，她爬進桌子底下，福斯主播福克納（Harris Faulkner）與首席外國記者英格斯特（Trey Yingst）在旁安撫。CNN媒體記者施德特（Brian Stelter）則從椅子旁舉起iPhone，記錄現場的一切。衛生部長小羅勃．甘迺迪與其妻、演員海恩斯（Cheryl Hines）在警衛護送離場時神情痛苦。

也有人顯得異常冷靜。高盛前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）當時與CBS新聞記者坐在會場前方。混亂之中，他轉向身旁的人問：「你還要把那份沙拉吃完嗎？」

不到5分鐘，人群開始感覺威脅已經過去。賓客顫抖著站起身，有些人默默拭去眼淚。記者雖習慣報導突發暴力事件，但很少親身經歷。即使有人往出口移動，仍有數十名記者第一時間打電話給執法部門消息來源，試圖釐清發生了什麼事，電視網高層與編輯也同步啟動報導規劃。

CBS新聞資深製作人茲林斯基（Susan Zirinsky）身穿亮片外套，站在椅子上講電話。福斯新聞的英格斯特則連線控制室進行即時更新；白宮記者海因里希（Jacqui Heinrich）原本坐在台上，隨後轉到後台發出報導。Politico總編輯格林伯格（Jonathan Greenberger）指示數名身穿正式晚宴服裝的記者占用附近宴會廳，臨時設立指揮中心，加快出稿速度。

CNN即時播出施德特用iPhone拍攝的畫面。他說：「直到半小時後我停止直播，才真正意識到當時情況的嚴重性。」

現場也出現些許黑色幽默。一名出席者對朋友低聲說：「他們會再送香檳來嗎？」但也有人情緒難以平復，一名女子在電話中與家人通話時手不停顫抖，邊說邊拭淚。

CBS新聞記者、白宮記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang）最終重新站上舞台，語帶哽咽地表示晚宴將繼續進行，引來一陣掌聲。隨後宣布，當局建議與會者離場。

到了晚間10點，宴會廳逐漸清空。數百盤未吃完的布拉塔起司仍留在桌上，賓客們緩步走向手扶梯，步入微冷的夜晚空氣中，結束那場令人不安、也出乎意料的夜晚。

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紐約時報 華府 白宮

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