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白宮記者晚宴槍手來自加州 曾捐錢給賀錦麗

白宮記者晚宴槍手 供稱目標是「川普政府官員」

白宮記者晚宴槍手來自加州：曾捐錢給賀錦麗、拿過優良教師

中央社／華盛頓25日綜合外電
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嫌犯艾倫當場被壓倒在地。（路透）
嫌犯艾倫當場被壓倒在地。（路透）

根據公開紀錄顯示，涉嫌於25日晚在白宮記者協會（White House Correspondents' Association）晚宴開槍的男子來自南加州，曾任教師並從事電玩遊戲開發工作。

兩名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），執法部門已確認31歲、居住在洛杉磯郊區托蘭斯（Torrance）的艾倫（Cole Tomas Allen），就是當時在總統川普與其他官員聚集的晚宴附近，被制伏的持槍男子。

一個與其姓名與照片相符的LinkedIn個人資料顯示，艾倫是教育輔導機構C2 Education的兼職教師。該公司的社群媒體貼文指出，艾倫曾在2024年12月榮獲「當月最佳教師」。CNN今晚致電該公司，但未能取得回應。

根據他的LinkedIn資料，艾倫2017年自加州理工學院（California Institute of Technology）取得機械工程學士學位，並於去年自加州州立大學多明格斯山分校（California State University Dominguez Hills）取得電腦科學碩士學位。

在加州理工學院就讀期間，他曾於2017年因開發出輪椅緊急煞車原型裝置，而受到當地新聞報導。

根據美國聯邦選舉委員會（FEC）的紀錄，艾倫於2024年10月曾向賀錦麗（Kamala Harris）的總統競選活動捐款25美元。

艾倫在LinkedIn個人資料中也自稱為電玩遊戲開發者，並似乎曾在Steam遊戲平台上發行名為Bohrdom的獨立遊戲，售價為1.99美元。根據聯邦商標紀錄，他曾於2018年為該遊戲名稱註冊商標。

艾倫在LinkedIn上寫道，他「目前正在開發第2款遊戲，暫定名稱為「第一定律」（First Law）。

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