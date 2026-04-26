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賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

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賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普25日再度遭遇槍擊，他晚間在白宮記者室舉行記者會對外說明情況。（記者...
美國總統川普25日再度遭遇槍擊，他晚間在白宮記者室舉行記者會對外說明情況。（記者陳熙文／攝影）

美國總統川普25日再度遭遇槍擊，不過他在過程中沒有受傷；川普當日晚間舉行記者會說明情況，川普說，只有最有影響力、做最多的人才會被槍擊；川普也說，這是非常危險的工作，笑稱如果當初魯比歐跟他說總統的工作這麼危險，他就不會參選了。

川普25日出席白宮記者協會晚宴，於美東時間晚間約8時15分與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）一起進場上台；川普正在台上與人談話之際，突然耳聞槍響，特勤人員隨即進入現場，將川普和梅蘭妮亞護送離開；據了解，荷槍實彈、全副武裝的特勤人員在現場喊：有人開槍（shots fired）。

川普稍晚發文稱讚華府特勤和執法人員表現非常出色，指他們快速行動，也很勇敢；川普指出，槍手已經被捕，並表示，他建議活動不喊停，認為「讓表演繼續下去」（let the show go on），但川普也說會遵循執法人員的指示，指他們會盡快做出決定；川普後來指出，執法人員最後決定清空現場，川普也預告計畫在白宮記者室舉行記者會對外說明情況。

川普在白宮回答媒體問題時表示，他一開始聽到槍聲，以為是盤子掉落，並指出，聲音雖然很大，但距離他非常遠；川普說，他當時正在觀望到底發生了什麼事情；川普表示，特勤人員的動作非常迅速，他們很快就被護送離開現場。

川普多次面臨槍擊的威脅，包括2024年7月他在美國賓州為選舉造勢時，右耳遭到子彈擊中。被媒體問及為什麼不斷遭遇這樣的危險？川普回答說，他研究過暗殺事件，指最具有影響力、做最多的人才會碰到暗殺，並以美國總統林肯為例。川普說，只要查那些被暗殺過的人的名字就知道了。川普說，他不願說他很榮幸，但認為自己確實做了很多。

川普也說，沒有人告訴我總統是這麼危險的工作，並開玩笑說，如果國務卿盧比歐有告訴他這份工作這麼危險，他就不會參選了。

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