我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

白宮30天內重辦記者晚宴 31歲槍手是希爾頓飯店房客

中央社／華盛頓25日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
特勤人員衝上宴會主席台，掩護川普總統伉儷速速離開，特勤人員手持武器護送。(路透)
特勤人員衝上宴會主席台，掩護川普總統伉儷速速離開，特勤人員手持武器護送。(路透)

美國總統川普25日晚出席白宮記者協會晚宴時，宴會廳外突傳槍響，川普稍後在社群平台公布監視器畫面，並揭露槍手是31歲加州男子艾倫（Cole Thomas Allen）。

法新社報導，當時約有2600名賓客在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）參與這場宴會，而此處也是1981年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）遭槍擊重傷的地點。

美國特勤局（Secret Service）證實，一名犯嫌已被拘留，並表示槍擊事件發生在主要安檢區附近。

特勤局稍後發表聲明指出，正在調查這起事件，還說「總統與第一夫人和所有受保護對象均安全無虞」。

目前尚不清楚是槍手率先開火，還是維安人員為應對威脅而回擊。

華府都會警察局代理局長卡羅（Jeff Carol）表示，艾倫是華府希爾頓飯店的房客，房間已被列為調查範圍並加以封鎖。

川普隨後在社群媒體表示：「特勤局與執法人員表現非常出色，他們反應迅速且勇敢。槍手已被逮捕。」

他補充說：「執法人員要求我們離開現場。第一夫人、副總統及所有內閣成員均安然無恙。」他也表示計畫在一個月內重新安排這場活動。

主辦單位起初通知賓客晚宴將照常舉行，但隨後宣布延期。

一名聯邦調查局（FBI）官員對路透表示，一名武裝男子朝特勤局人員開火。

事發約兩小時後，川普在白宮告訴記者，槍手當時攜帶多件武器衝進會場，並近距離開槍擊中一名特勤人員，所幸他身穿防彈背心而倖免於難。

川普形容犯嫌是「病態人物」，還說調查人員正在搜查槍手位於加州的住處。

世報陪您半世紀

加州 川普 槍擊

上一則

白宮晚宴槍案與「雷根遇刺」同地 川普：這起事件與伊朗戰爭無關

下一則

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

延伸閱讀

白宮晚宴槍手：31歲加州男教師自組長槍、衝入飯店宴會廳

白宮晚宴槍手：31歲加州男教師自組長槍、衝入飯店宴會廳
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
白宮記者晚宴驚魂 目擊者：男子被撲倒、疑似帶步槍與彈匣

白宮記者晚宴驚魂 目擊者：男子被撲倒、疑似帶步槍與彈匣
白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

熱門新聞

川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程