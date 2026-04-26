白宮30天內重辦記者晚宴 31歲槍手是希爾頓飯店房客

特勤人員衝上宴會主席台，掩護川普總統伉儷速速離開，特勤人員手持武器護送。(路透)

美國總統川普 25日晚出席白宮記者協會晚宴時，宴會廳外突傳槍響，川普稍後在社群平台公布監視器畫面，並揭露槍手是31歲加州 男子艾倫（Cole Thomas Allen）。

法新社報導，當時約有2600名賓客在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）參與這場宴會，而此處也是1981年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）遭槍擊 重傷的地點。

美國特勤局（Secret Service）證實，一名犯嫌已被拘留，並表示槍擊事件發生在主要安檢區附近。

特勤局稍後發表聲明指出，正在調查這起事件，還說「總統與第一夫人和所有受保護對象均安全無虞」。

目前尚不清楚是槍手率先開火，還是維安人員為應對威脅而回擊。

華府都會警察局代理局長卡羅（Jeff Carol）表示，艾倫是華府希爾頓飯店的房客，房間已被列為調查範圍並加以封鎖。

川普隨後在社群媒體表示：「特勤局與執法人員表現非常出色，他們反應迅速且勇敢。槍手已被逮捕。」

他補充說：「執法人員要求我們離開現場。第一夫人、副總統及所有內閣成員均安然無恙。」他也表示計畫在一個月內重新安排這場活動。

主辦單位起初通知賓客晚宴將照常舉行，但隨後宣布延期。

一名聯邦調查局（FBI）官員對路透表示，一名武裝男子朝特勤局人員開火。

事發約兩小時後，川普在白宮告訴記者，槍手當時攜帶多件武器衝進會場，並近距離開槍擊中一名特勤人員，所幸他身穿防彈背心而倖免於難。

川普形容犯嫌是「病態人物」，還說調查人員正在搜查槍手位於加州的住處。