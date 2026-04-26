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白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍案與「雷根遇刺」同地 川普：這起事件與伊朗戰爭無關

新華社／華盛頓25日電
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川普總統在晚宴槍擊事件後，立即在白宮舉行記者會說明他所知道的經過。他稱讚特勤人員...
川普總統在晚宴槍擊事件後，立即在白宮舉行記者會說明他所知道的經過。他稱讚特勤人員行動迅速。圖右一為代理司法部長布蘭奇。(美聯社)

美國總統川普25日晚在白宮記者會上說，在當晚舉行的白宮記者協會晚宴現場，一名來自加州的31歲槍手攜帶多件武器強闖安檢，後被制伏。他認為這名槍手是「獨狼行動者」，但同時表示還需要調查。

川普說，這名男子攜帶多件武器闖入安全檢查站，隨後被特勤局人員制伏。調查人員正前往嫌犯的公寓。

川普還說，一名執法人員中彈，但因身著防彈衣而未有生命危險，「我剛剛和這名執法人員通了話，他目前狀況良好」。

當被問及槍擊事件是否與伊朗戰事有關時，他回答稱自己「不這麼認為」。

川普還在社交媒體上發布了一張照片和一段監控錄像。照片顯示一名男子趴在華盛頓希爾頓酒店的地上，疑似被制服；在視頻中，一名男子持槍快速衝過酒店安檢關卡，安檢人員拔槍追擊。

聯邦檢察官珍尼娜·皮羅表示，這名嫌犯將於27日出庭受審。嫌犯將被控在暴力犯罪中使用槍支，以及使用危險武器襲擊聯邦官員。

白宮記者晚宴每年都在華府希爾頓飯店舉行，該地也是美國前總統雷根於1981年遭刺客槍擊並重傷的地點。

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