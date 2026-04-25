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白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件，特勤局隨即將川普與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。川普返回白宮後，穿著晚宴燕尾服召開記者會，表示「這真的非常出乎意料」。

衛報、BBC與CNN報導，川普與國土安全部長及聯邦調查局局長一同現身。他表示，白宮記協晚宴「是一場致力於言論自由、原本應該團結大家的活動」。他說：「從某種角度來看，一名攜帶多種武器的男子衝向安檢點，卻被非常勇敢的特勤局人員迅速制伏，某種程度上也是一件令人震撼的事。」

川普表示，他已基於透明原則，在真實社群發布嫌犯照片，並提到有一名特勤人員中彈，但「幸好他穿著非常好的防彈背心」。他指出，宴會廳本身安全性很高，槍手是從約50碼外衝過去，距離會場仍相當遠，「目前看來，他們認為這是一名孤狼」，執法人員也正搜查嫌犯位於加州的住處。

紐約郵報報導，嫌犯是來自加州托倫斯的31歲教師柯爾艾倫(Cole Allen)。

在柯爾艾倫的LinkedIn檔案中，他自稱是來自洛杉磯地區的「遊戲開發者、工程師、科學家、教師」。他2017年畢業於加州理工學院（Caltech），並在2025年於加州州立大學多明格斯山分校取得電腦科學理學碩士學位。

川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入...
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

他進一步說明，中槍的特勤人員是在「非常近的距離遭到一把威力很強的武器射擊，但防彈背心發揮了作用」。他表示已與該名特勤人員通話，稱對方狀況良好、精神振奮，「他的士氣很高，我們也告訴他，我們愛他、尊敬他，他是一個非常自豪的人。」

川普表示，這起事件凸顯白宮興建大型宴會廳的必要性。他也呼籲保持和平，並稱讚媒體對事件的報導「相當負責任」。同時，他高度肯定執法人員的應對，並表示自己原本希望返回宴會廳完成演說，「我非常努力想留下來。」

這場記者會的第一個提問，由白宮記者協會（WHCA）會長姜偉嘉（Weijia Jiang）提出。她指出，川普曾歷經暗殺未遂事件，最知名的是在賓州巴特勒（Butler）的戶外造勢活動中。川普則表示，記協晚宴槍響時，他「以為是托盤掉落，聲音相當大，而且來自相當遠的地方」，且那時槍手「還沒接近會場」。

川普表示，在記協晚宴槍擊發生前，他原本的演說會嚴厲批評媒體，但現在語氣將會收斂。他說：「我們談的是憲法中的言論自由，這才是重點。不只是白宮記者，這其實是基於我們憲法中的言論自由。」川普還說，會在接下來30天內再辦一次白宮記協晚宴，且會把它「辦得更大、更好，也更完善」。

警方目前尚未說明槍手動機。川普近年來曾歷經兩起暗殺未遂事件。有記者詢問他對此的看法，川普表示，他曾研究過暗殺事件，認為人們會鎖定那些產生「最大影響力」的人，並提到遭刺殺的美國總統林肯。

川普表示，被鎖定的通常是「大人物」，並說：「我不太願意這麼說，但某種程度上我感到榮幸」，同時補充，他的政府為國家做了很多事情，但有些人對此並不滿意。

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