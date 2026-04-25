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川普公布照片：白宮晚宴槍手是加州31歲男、有特勤中彈

直播／白宮記者協會晚宴槍響 川普人沒事 現身記者會

白宮記者協會晚宴槍響 川普人沒事 現身記者會

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白宮記者協會晚宴槍響後，川普召開記者會。（美聯社）
白宮記者協會晚宴槍響後，川普召開記者會。（美聯社）

川普25日晚出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時傳出槍響，川普和多名官員緊急撤離現場。他隨後發文表示，特勤局與執法部門表現出色，行動既迅速又英勇，槍手已被逮捕。白宮稍晚將舉行記者會。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「華盛頓特區經歷了不平靜的夜晚。特勤局與執法部門表現出色，他們的行動既迅速又英勇。槍手已被逮捕。」

他還說，已建議讓活動照常進行，但一切將完全聽從執法部門指引，「他們很快會做出決定」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠Associated Press

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普隨後發文表示，執法部門已要求撤離現場，「我們將立即照辦」。他將在半小時後於白宮新聞簡報室舉行記者會。

川普還說，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、副總統范斯（JD Vance）及所有內閣成員目前狀況均安。他也和活動負責代表談過，將於30天內擇期重新舉行。

白宮記者協會晚宴槍響，賓客們躲在桌子底下避難。（路透）
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