白宮記者協會晚宴槍響 川普人沒事 現身記者會

白宮記者協會晚宴槍響後，川普召開記者會。（美聯社）

川普 25日晚出席在華府 舉行的白宮 記者協會晚宴時傳出槍響，川普和多名官員緊急撤離現場。他隨後發文表示，特勤局與執法部門表現出色，行動既迅速又英勇，槍手已被逮捕。白宮稍晚將舉行記者會。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「華盛頓特區經歷了不平靜的夜晚。特勤局與執法部門表現出色，他們的行動既迅速又英勇。槍手已被逮捕。」

他還說，已建議讓活動照常進行，但一切將完全聽從執法部門指引，「他們很快會做出決定」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠Associated Press

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普隨後發文表示，執法部門已要求撤離現場，「我們將立即照辦」。他將在半小時後於白宮新聞簡報室舉行記者會。

川普還說，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、副總統范斯（JD Vance）及所有內閣成員目前狀況均安。他也和活動負責代表談過，將於30天內擇期重新舉行。