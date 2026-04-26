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因此選總統？川普15年前受邀出席白宮記者晚宴 被歐巴馬當眾嘲諷

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統曾在2011年4月應邀出席華府白宮記者協會會晚宴，期間遭到當時出席講演的...
川普總統曾在2011年4月應邀出席華府白宮記者協會會晚宴，期間遭到當時出席講演的歐巴馬總統開玩笑式譏諷。圖為當晚電視轉播現場。(美聯社)

川普總統25日晚重返華府白宮記者協會晚宴。但2011年4月30日，川普以紐約房地產大亨等身分，應華盛頓郵報高層主管魏茂斯(Lally Weymouth)邀請，出席白宮記者協會晚宴，最令人印象深刻。當時川普以國家廣播公司(NBC)熱門實境節目「誰是接班人」主持人身分聞名，並且散布歐巴馬不是在美國出生的「出生地陰謀論」。歐巴馬當晚在宴會上以總統之尊大開川普玩笑，讓當晚成為華府氣氛最詭異的夜晚之一，並且締造了一個迄今流傳的政壇故事：川普後來因此展開一段總統級的復仇計畫，下定決心出馬競選總統。

不過，川普接受媒體訪問時始終表示，當天在宴會上玩得很開心。川普也對華郵政治專欄作家凱倫．圖穆提(Karen Tumulty)說，直到2012年共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)敗選的隔天晚上，才決定要參選總統。

川普從第一次執政時，從2017年起便一直抵制白宮記協晚宴，今年終於要出席宴會，並且發表演說。川普1993年便曾參加白宮記協晚宴，當時是受「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌總編輯卡特(Graydon Carter)邀請。

在2011年的宴會上，川普與妻子梅蘭妮亞被安排在98號桌，座位靠近前總統卡特、前共和黨籍眾院議長貝納(John Boehner)、華郵當時執行主編鮑偉杰(Marcus Brauchli)。

歐巴馬上台演說時，花了幾分鐘聚焦在川普身上。歐巴馬開口便說，沒有人比川普更高興出生證明事件已經塵埃落定，如此一來他可以轉而關注更重要議題，例如美國是否偽造登陸月球、外星人是否降落在洛斯威爾(Roswell)，以及饒舌藝人Biggie與Tupac在哪裡。歐巴馬也說，川普資歷與經驗相當豐富，在最近一集「誰是接班人」節目裡，參賽者之間相互指責，但川普發現問題出在缺乏領導力，「那是我會徹夜難眠的決定，但先生，您處理得很好。」

當時全美轉播的電視鏡頭對著川普，川普盯著歐巴馬，嘴唇緊閉，帶著若有似無的微笑。

當晚應邀表演的脫口秀主持人賽斯邁爾斯(Seth Meyers)上台時也嘲諷道：「川普一直說要以共和黨員身分角逐總統，這真讓人驚訝，因為我以為他是要以惡作劇身分參選。」

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