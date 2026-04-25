川普15年前首次受邀白宮記者晚宴 被歐巴馬嘲諷、表情尷尬

白宮記者協會晚宴與會者25日撤離現場，晚宴飯店外可見大批警力。（路透）

美國總統川普25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」，約莫晚間8時35分左右，現場疑似出現安全問題，川普被數名維安人員護送離開。天空新聞報導，共聽到5聲槍響。

川普25日出席白宮記者協會晚宴，於美東時間晚間約8時15分與第一夫人梅蘭妮亞 （Melania）一起進場上台；川普正與CBS資深白宮記者談話之際，特勤維安人員突然進入現場，將川普護送離開；據了解，特勤維安人員在現場喊：有人開槍（shots fired）。

川普被緊急撤離白宮記者協會晚宴，舞台空無一人。（美聯社）

安全人員25日晚間護送美國衛生及公共服務部長小羅勃甘迺迪夫婦撤離白宮記者協會晚宴。（路透）

時間回到2011年4月30日，川普以紐約房地產大亨等身分，應華盛頓郵報 高層主管魏茂斯(Lally Weymouth)邀請，出席白宮記者協會晚宴，最令人印象深刻。

當時川普以國家廣播公司(NBC)熱門實境節目「誰是接班人」主持人身分聞名，並且散布歐巴馬 不是在美國出生的「出生地陰謀論」。歐巴馬當晚在宴會上以總統之尊大開川普玩笑，讓當晚成為華府氣氛最詭異的夜晚之一，並且締造了一個迄今流傳的政壇故事：川普後來因此展開一段總統級的復仇計畫，下定決心出馬競選總統。

不過，川普接受媒體訪問時始終表示，當天在宴會上玩得很開心。川普也對華郵政治專欄作家凱倫．圖穆提(Karen Tumulty)說，直到2012年共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)敗選的隔天晚上，才決定要參選總統。

川普從第一次執政時，從2017年起便一直抵制白宮記協晚宴，今年終於要出席宴會，並且發表演說。川普1993年便曾參加白宮記協晚宴，當時是受「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌總編輯卡特(Graydon Carter)邀請。

在2011年的宴會上，川普與妻子梅蘭妮亞被安排在98號桌，座位靠近前總統卡特、前共和黨籍眾院議長貝納(John Boehner)、華郵當時執行主編鮑偉杰(Marcus Brauchli)。

歐巴馬上台演說時，花了幾分鐘聚焦在川普身上。歐巴馬開口便說，沒有人比川普更高興出生證明事件已經塵埃落定，如此一來他可以轉而關注更重要議題，例如美國是否偽造登陸月球、外星人是否降落在洛斯威爾(Roswell)，以及饒舌藝人Biggie與Tupac在哪裡。歐巴馬也說，川普資歷與經驗相當豐富，在最近一集「誰是接班人」節目裡，參賽者之間相互指責，但川普發現問題出在缺乏領導力，「那是我會徹夜難眠的決定，但先生，您處理得很好。」

當時全美轉播的電視鏡頭對著川普，川普盯著歐巴馬，嘴唇緊閉，帶著若有似無的微笑。

當晚應邀表演的脫口秀主持人賽斯邁爾斯(Seth Meyers)上台時也嘲諷道：「川普一直說要以共和黨員身分角逐總統，這真讓人驚訝，因為我以為他是要以惡作劇身分參選。」