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白宮記者晚宴驚魂 目擊者：男子被撲倒、疑似帶步槍與彈匣

白宮記者晚宴槍響 川普15年前首次受邀 被歐巴馬嘲諷

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

記者顏伶如／即時報導
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川普與梅蘭妮亞25日出席一年一度的白宮記者協會晚宴。(路透)
川普與梅蘭妮亞25日出席一年一度的白宮記者協會晚宴。(路透)

川普總統第一任期與第二任期第一年都沒參加白宮記者協會晚宴，25日晚間首次以總統身分與會。沒想到，在華府希爾頓酒店(Washington Hilton)舉行的晚宴開始後不久，坐在台上的川普總統伉儷便被特勤人員緊急護送撤離，三名荷槍特勤人員站在台上。有線電視新聞網(CNN)報導，場外一名槍手遭到逮捕，川普安全無虞，內閣首長也都安全。

紐約時報報導，用餐時段開始大約5分鐘時，一名特勤人員大喊「有人開槍」(Shots fired)，距離舞台最遠的宴會廳後方出現混亂，來賓傳出驚呼，來賓紛紛躲到桌下。

事件發生近20分鐘後，白宮記協主席、哥倫比亞廣播公司(CBS)記者姜偉嘉(Weijia Jiang)宣布晚會將持續進行，相關細節稍後將有說明。

人在晚宴現場的C-SPAN記者麥克艾道爾(John McArdle)在電話連線中說，突然聽到連續幾聲巨響，不知道發生什麼事，狀況混亂之下有些人躲到桌下，總統等政府首長被緊急撤離，整個舞台上空無一人，有些特勤人員直接跑在桌上。

麥克艾道爾說，與會人士第一時間接到疏散通知，就在某些記者開始離開宴會廳之際，白宮官員宣布說晚會將恢復進行。

根據C-SPAN轉播畫面，晚宴表演者「讀心術大師」派爾曼(Oz Pearlman)站在台上與川普說話時，畫面右方傳出連續四聲巨響。

C-SPAN記者葛瑞塔‧布羅納爾(Greta Brawner)在電話連線中說，巨響是從大廳方向傳出，座位在她附近的國務卿魯比歐與衛生部長小羅勃·甘迺迪，立即被維安人員護送離開。

晚宴前夕，包括資深主播丹拉瑟(Dan Rather)、前CNN白宮記者奧卡斯塔(Jim Acosta)等近500名在職與退休記者向白宮記者提出請願書，呼籲協會強烈表達反對川普踐踏新聞自由。

除了川普之外，歷任總統都在任內出席過有百年歷史的白宮記協晚宴。川普常譴責媒體是「假新聞」，點名斥責記者，跟紐約時報、華爾街日報、美聯社等新聞機構都有官司。川普政府禁止美聯社參加白宮記者團、限制媒體進入五角大廈，政府與記者之間的敵意在川普第二任期成為常態。

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