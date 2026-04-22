打伊戰又批教宗 川普支持率陷低點 僅36%認可施政表現

川普總統21日在白宮主持NCAA男籃冠軍賽的相關活動。(美聯社)

路透/益普索(Reuters/Ipsos)最新民調 顯示，在伊朗戰爭及與教宗 良十四(Pope Leo XIV)世言語交鋒影響下，許多美國人質疑川普總統的性情與判斷力，其支持率持續處於任內低點。

這項於4月20日結束、為期六天的民調顯示，僅36%的國人認可川普施政表現，與一個月前持平。現年79歲的川普自2025年1月20日宣誓就職、展開第二任期以來，支持率一度高達47%。

民調顯示，在一連串激烈發言後，包括部分共和黨人在內的許多國人都對川普的情緒與心智狀態感到擔憂，僅26%受訪者認為川普「情緒穩定」，在共和黨人中，有53%認為他情緒穩定，46%持相反意見，另有少數人未表態。而在民主黨 中，僅7%受訪者認為川普情緒穩定。

近幾周來，川普的情緒似乎相當激動，不僅在社群媒體揚言要消滅伊朗文明，更在教宗良十四世批評伊朗戰爭後，猛轟其在犯罪議題上態度「軟弱」，甚至以不雅字眼威脅要摧毀伊朗所有橋梁與發電設施。

今年稍早，川普則因有意從丹麥手中取得北極島嶼格陵蘭的控制權，而對這個北大西洋公約組織盟友發出軍事威脅，震驚各界。

白宮並未立即回應置評要求。

民調顯示，約51%國人(其中包括14%的共和黨人、54%的無黨籍人士及85%的民主黨人)認為，川普的心智敏銳度在過去一年「變差」。

川普對教宗的攻擊之所以引發關注，部分原因是美國民眾對教宗的整體觀感普遍優於對總統的評價。約60%受訪者對教宗持正面看法，而對川普持相同看法者僅36%。美國民眾對教宗的好感度也高於加州州長紐森(Gavin Newsom)與前副總統賀錦麗(Kamala Harris)等知名民主黨人士。

民調顯示，僅16%的國人支持美國退出北約，而這正是川普曾揚言要推動的政策之一。

美伊戰爭推升汽油價格，衝擊多數國人的財務狀況，而川普在處理國內民生物價議題上的支持率僅26%；此外，僅26%受訪者認為美國對伊朗的軍事行動「值得付出代價」。

僅25%受訪者(包括6%民主黨人與57%共和黨人)認為，美國對伊朗的軍事打擊將使國家更為安全。