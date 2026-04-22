我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

打伊戰又批教宗 川普支持率陷低點 僅36%認可施政表現

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統21日在白宮主持NCAA男籃冠軍賽的相關活動。(美聯社)
川普總統21日在白宮主持NCAA男籃冠軍賽的相關活動。(美聯社)

路透/益普索(Reuters/Ipsos)最新民調顯示，在伊朗戰爭及與教宗良十四(Pope Leo XIV)世言語交鋒影響下，許多美國人質疑川普總統的性情與判斷力，其支持率持續處於任內低點。

這項於4月20日結束、為期六天的民調顯示，僅36%的國人認可川普施政表現，與一個月前持平。現年79歲的川普自2025年1月20日宣誓就職、展開第二任期以來，支持率一度高達47%。

民調顯示，在一連串激烈發言後，包括部分共和黨人在內的許多國人都對川普的情緒與心智狀態感到擔憂，僅26%受訪者認為川普「情緒穩定」，在共和黨人中，有53%認為他情緒穩定，46%持相反意見，另有少數人未表態。而在民主黨中，僅7%受訪者認為川普情緒穩定。

近幾周來，川普的情緒似乎相當激動，不僅在社群媒體揚言要消滅伊朗文明，更在教宗良十四世批評伊朗戰爭後，猛轟其在犯罪議題上態度「軟弱」，甚至以不雅字眼威脅要摧毀伊朗所有橋梁與發電設施。

今年稍早，川普則因有意從丹麥手中取得北極島嶼格陵蘭的控制權，而對這個北大西洋公約組織盟友發出軍事威脅，震驚各界。

白宮並未立即回應置評要求。

民調顯示，約51%國人(其中包括14%的共和黨人、54%的無黨籍人士及85%的民主黨人)認為，川普的心智敏銳度在過去一年「變差」。

川普對教宗的攻擊之所以引發關注，部分原因是美國民眾對教宗的整體觀感普遍優於對總統的評價。約60%受訪者對教宗持正面看法，而對川普持相同看法者僅36%。美國民眾對教宗的好感度也高於加州州長紐森(Gavin Newsom)與前副總統賀錦麗(Kamala Harris)等知名民主黨人士。

民調顯示，僅16%的國人支持美國退出北約，而這正是川普曾揚言要推動的政策之一。

美伊戰爭推升汽油價格，衝擊多數國人的財務狀況，而川普在處理國內民生物價議題上的支持率僅26%；此外，僅26%受訪者認為美國對伊朗的軍事行動「值得付出代價」。

僅25%受訪者(包括6%民主黨人與57%共和黨人)認為，美國對伊朗的軍事打擊將使國家更為安全。

世報陪您半世紀

民主黨 民調 教宗

上一則

涉違反操守面臨驅逐表決 佛州眾議員麥考米克辭職

下一則

分析：從反戰派變談判代表 伊戰恐成范斯問鼎2028包袱

延伸閱讀

總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普

總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普
教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了
川普支持率低迷 民調最不滿經濟 共和黨憂期中選舉丟國會

川普支持率低迷 民調最不滿經濟 共和黨憂期中選舉丟國會
遭川普嗆「很糟」 教宗：不想與他辯論、繼續大聲反戰

遭川普嗆「很糟」 教宗：不想與他辯論、繼續大聲反戰

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46
美國總統川普發布了一張由AI生成的迷因圖，畫面中耶穌擁抱著他（取自RealDonaldTrump/Truth Social）

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

2026-04-15 14:35

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可