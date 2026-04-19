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美媒曝川普為伊朗戰爭超焦慮 怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普18日在白宮。（美聯社）
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

華爾街日報報導，美國總統川普向來靠恫嚇、極限施壓與不可預測姿態主導局勢，有別於今年初在委內瑞拉迅速得手後信心大增，如今川普首度將這套作風帶入長期戰爭，卻在德黑蘭方面吃鱉，美軍威風凜凜也無法轉化成勝利。現在川普一方面對外維持強硬逞強姿態，私下卻日益焦慮，反覆恐懼與思索局勢可能惡化到何種程度。

美伊正值14天停火，預計4月22日到期。白宮官員表示，未來幾天與伊朗談判仍可能出現突破。

4月3日美軍一架F-15E在伊朗遇襲，機上2名飛官彈射逃生，其中1人一度失聯。華爾街日報引述知情人士透露，川普當時得知消息後對幕僚咆哮數小時，並抱怨歐洲盟友無所作為。知情人士還描述，1979年伊朗人質危機畫面不斷浮現在川普腦海。1979年，美國外交人員淪為伊朗人質，重創時任總統卡特，這件事讓川普格外焦躁。

川普立刻要求軍方把人救回來，但是美軍數十年不曾在伊朗展開地面行動，救援難度極高。幕僚認為川普的急躁無助於決策，甚至將他排除在即時作戰會議之外，只在關鍵時刻通報。所幸2名飛官最終等到馳援，順利撤退。

儘管私下焦慮，川普對外卻持續升高言詞強度，包括爆粗口要求伊朗「立刻打開他X的海峽」、貼文中無端使用伊斯蘭祝禱詞，甚至發出毀滅伊朗文明的最後通牒。報導引述川普政府官員指，這類發言往往並非出自完整國安計畫，而是川普即興決定。

同時，川普在戰事期間仍頻繁即興接受媒體訪問，不僅宣稱伊朗「幾乎已無目標可打」，還稱自己能攻擊「每一座發電廠」。幕僚多次勸他減少這類臨時發言，以免外界更加認定其訊息反覆矛盾；他一度答應收斂，卻很快故態復萌。

知情官員透露，川普相信，讓自己看起來越不穩定、越羞辱人，就越能迫使伊朗回到談判桌。

華爾街日報說，戰局發展卻未如川普預期。報導指，川普原先認為伊朗會在壓力下退讓，甚至低估伊朗關閉荷莫茲海峽的能力。但戰事爆發後，全球約2成石油運輸命脈迅速受阻，連部分顧問都感到意外。川普事後對身邊人表達震驚，稱「一個拿著無人機的人就能讓海峽關閉」。

同時，戰爭也加劇白宮內部對安全風險的憂慮。官員透露，近幾周維安措施明顯升級。在佛州海湖莊園，一場活動中所有戶外陽傘異常撐開，被解釋為降低無人機監視效果。

前白宮官員、美國企業研究所外交與國防政策研究主任謝克（Kori Schake）表示：「我們正見證美軍驚人的成功，卻無法累積成為勝利，這完全要歸咎於總統本人，以及他履行職責時缺乏對細節的關注和規畫。」

白宮 委內瑞拉 川普

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