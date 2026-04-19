3大法官接連互批同僚 出生公民權等審案壓力曝最高院分歧

聯邦最高法院大法官立場之爭，近日有公開化趨勢，令人擔憂。圖為今年2月大法官出席川普總統在國會的國情咨文演講。(路透)

川普 總統二度執政以來，諸多政策因為引發訴訟，每每上訴至聯邦最高法院尋求裁決，讓聯邦大法官 飽受前所未有的政治壓力。三位大法官最近公開把矛頭對準同僚，揭露內部意識形態與裁決意見的嚴重分歧，引發外界關注。

華爾街日報(WSJ)報導，率先對同仁開槍的自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)本月7日在堪薩斯大學法學院演講，暗指出身優渥的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)缺乏對低收入移民的同情心：「此話出自一個父母皆為專業人士的人之口，他可能根本不認識任何按時計酬的勞工。」盡管卡瓦諾並未公開回應，但是八天後，薩多馬友發表道歉聲明，坦承自己的言論不當且傷人。

接著另一名自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)13日在耶魯大學法學院演講，痛批保守派同僚利用緊急命令支持川普政府，輕率做法猶如「草稿紙上的隨筆」，對下級法院毫無指導意義，且削弱公眾對最高法院的信任。

兩天後，最保守的大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)出席紀念獨立宣言250周年活動時，直接點名所謂的「當權派」(positions of authority)：「他們被讚譽和認同的喜悅沖昏了頭，拋棄個人信念，淡化自身立場，自相矛盾，違背自己的原則投票，最終銷聲匿跡。」

儘管湯瑪斯並未指名道姓，不過三一學院(Trinity College)政治學者麥克馬洪(Kevin McMahon)認為：「聽起來他指的當然就是(首席大法官)羅伯茲(John Roberts)。」不過德州大學(University of Texas)法學教授葛羅夫(Tara Grove)有不同看法：「我認為他所有評論都非常謹慎，沒有貶低聯邦高院內外任何人，我認為他講的是政治人物而非法官。」

川普總統近來也不斷抨擊大法官，其施政核心訴求，包括限制出生公民權和擴大總統權力均待聯邦高院審理，此外郵寄選票、槍枝管制、跨性別運動員等案件堆積如山，預計7月初大法官夏季休庭前，必須針對所有爭議案件作出裁決，凸顯大法官面臨的巨大壓力，彼此分歧也不斷擴大。