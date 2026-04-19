我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

3大法官接連互批同僚 出生公民權等審案壓力曝最高院分歧

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦最高法院大法官立場之爭，近日有公開化趨勢，令人擔憂。圖為今年2月大法官出席川...
聯邦最高法院大法官立場之爭，近日有公開化趨勢，令人擔憂。圖為今年2月大法官出席川普總統在國會的國情咨文演講。(路透)

川普總統二度執政以來，諸多政策因為引發訴訟，每每上訴至聯邦最高法院尋求裁決，讓聯邦大法官飽受前所未有的政治壓力。三位大法官最近公開把矛頭對準同僚，揭露內部意識形態與裁決意見的嚴重分歧，引發外界關注。

華爾街日報(WSJ)報導，率先對同仁開槍的自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)本月7日在堪薩斯大學法學院演講，暗指出身優渥的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)缺乏對低收入移民的同情心：「此話出自一個父母皆為專業人士的人之口，他可能根本不認識任何按時計酬的勞工。」盡管卡瓦諾並未公開回應，但是八天後，薩多馬友發表道歉聲明，坦承自己的言論不當且傷人。

接著另一名自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)13日在耶魯大學法學院演講，痛批保守派同僚利用緊急命令支持川普政府，輕率做法猶如「草稿紙上的隨筆」，對下級法院毫無指導意義，且削弱公眾對最高法院的信任。

兩天後，最保守的大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)出席紀念獨立宣言250周年活動時，直接點名所謂的「當權派」(positions of authority)：「他們被讚譽和認同的喜悅沖昏了頭，拋棄個人信念，淡化自身立場，自相矛盾，違背自己的原則投票，最終銷聲匿跡。」

儘管湯瑪斯並未指名道姓，不過三一學院(Trinity College)政治學者麥克馬洪(Kevin McMahon)認為：「聽起來他指的當然就是(首席大法官)羅伯茲(John Roberts)。」不過德州大學(University of Texas)法學教授葛羅夫(Tara Grove)有不同看法：「我認為他所有評論都非常謹慎，沒有貶低聯邦高院內外任何人，我認為他講的是政治人物而非法官。」

川普總統近來也不斷抨擊大法官，其施政核心訴求，包括限制出生公民權和擴大總統權力均待聯邦高院審理，此外郵寄選票、槍枝管制、跨性別運動員等案件堆積如山，預計7月初大法官夏季休庭前，必須針對所有爭議案件作出裁決，凸顯大法官面臨的巨大壓力，彼此分歧也不斷擴大。

川普 大法官

上一則

川普力推投票法案 恐限縮女性與跨性別公民投票權

下一則

總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普

延伸閱讀

川普濫用緊急上訴 自由派大法官：最高院偏頗導致

川普濫用緊急上訴 自由派大法官：最高院偏頗導致
前白宮顧問班農藐視國會定罪 最高院發回重審

前白宮顧問班農藐視國會定罪 最高院發回重審
最高法院審理出生公民權 牽動亞裔移民憂慮

最高法院審理出生公民權 牽動亞裔移民憂慮
男弒母殺警被判死刑 加州最高法院罕見全票推翻原判

男弒母殺警被判死刑 加州最高法院罕見全票推翻原判

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

2026-04-13 17:40
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

2026-04-13 21:50
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆