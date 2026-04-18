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再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

記者顏伶如／綜合報導
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財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。...
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

在美國開立銀行帳戶目前並不需要證明公民身分，但這點可能即將出現改變。財政部長貝森特(Scott Bessent)14日證實，要求銀行蒐集客戶公民身分訊息的行政命令，目前正在進行中。CNBC新聞頻道分析，這是川普政府更廣泛推動目標的的一環，旨在讓移民執法與收集資訊掛鉤，包括投票、人口普查數據收集的努力。

川普研擬行政命令 貝森特：非法移民無權進入銀行體系

貝森特在Semafor新聞網站於華府舉行的晚宴上說到這項改變，後來在CNBC舉辦的「投資美國論壇」(Invest in America Forum)又有相同發言。

目前在美國開戶不需公民身分證明，但銀行須驗證客戶身分，收集社會安全號碼、或個人納稅人識別號（Individual Taxpayer Identification Number，ITIN），以及姓名、出生日期、地址等其他文件，以防範洗錢、詐騙等金融犯罪。

彭博報導，貝森特發言時說，並不認為新規要求是不合理的，理由在於「為什麼我們沒有哪些人在我們銀行系統之內的訊息呢？」

對於責任管轄歸屬，貝森特表示：「如果財政部與銀行管理機關說這是銀行的工作，就是銀行的工作。」他說，「所有其他國家都這麼做」，並透過國際之間的對照，直指美國在這方面較為落後。

國會山莊報(The Hill)報導，貝森特演講時舉例指出：「我在英國有房子，他們想知道每間公寓裡住著哪些人，我們如何確定這些人不是外國恐怖組織的成員？」

CNBC報導，這項行政命令已經討論數月，隨著貝森特公開證實消息，行政命令朝向具體實現邁出重要一步。

巴爾的摩太陽報(Baltimore Sun)報導，根據草擬中的行政命令，銀行可能被要求蒐集客戶的護照，做為公民身分證明。另外，國會山莊報報導，名稱為真實身分證(Real ID)的新版駕照將不符合行政命令要求，因為真實身分證不能證明公民身分。

然而，美國人口超過3.4億，但流通的美國護照僅1.83億本。如果行政命令對現有客戶具有溯及既往效力，銀行將需要向已經擁有帳戶的客戶要求公民證明，不是只向新開戶客戶要求而已。

公民身分驗證在其他國家相當普遍，國民身分證或護照在歐盟都可用來開立新帳戶。貝森特以國際標準做為美國提議的參考框架，透露這是一種合理的接軌，不是激進的立場偏離，貝森特在接受CNBC採訪時表示：「非法移民無權進入銀行體系。」

華府 川普 財政部

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