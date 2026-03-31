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白宮：美軍已準備好反制伊朗任何攻擊

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
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白宮今天表示，針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）揚言攻擊中東區域內的美國企業，美軍已做好準備反制德黑蘭的任何攻擊。

路透社報導，一位匿名白宮官員說：「美軍過去和現在都已準備好遏止伊朗的任何攻擊，這個恐怖政權的彈道飛彈和無人機攻擊銳減90%就是證明。」

伊朗革命衛隊稍早發布聲明說：「從德黑蘭時間4月1日星期三下午8時起，這些公司應該預料到，只要伊朗境內每發生一起暗殺事件，他們的相關部門將遭摧毀。」

這份聲明列出18家企業名單，指控這些公司涉及伊朗官員遇害事件，其中包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、臉書（Facebook）母公司Meta、谷歌（Google）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、電動車廠特斯拉（Tesla）、帕蘭泰爾技術公司（Palantir）、思科（Cisco）、惠普（HP）、國際商業機器公司（IBM）、戴爾（Dell）、摩根大通（JPMorgan Chase）、奇異（GE）、Spire Solution、G42與波音（Boeing）。

伊朗革命衛隊強調：「積極參與恐怖計畫的公司，只要每發生一次針對性暗殺行動，就將面臨相應的行動。」

白宮 Apple 伊朗

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