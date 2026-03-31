我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴...
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴。(路透)

最高法院即將審理出生公民權爭議之際，川普總統30日強烈抨擊「給黑奴子女的權利，不是給中國等國的有錢人」，並批評司法體系，凸顯行政與司法間的緊張情勢升高。

川普30日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，「出生公民權並非關乎來自中國和世界各地的有錢人，他們想讓自己的孩子，以及成千上萬的其他孩子，花錢就能荒謬地成為美國公民，這是關於奴隸的後代！」

川普寫道，「我們是世界上唯一認真討論此議題的國家，看看這項立法的時間，正是內戰結束的時候！」

川普總統30日貼文，指出生公民權是「給黑奴子女的權利，不是給中國等國的有錢人」。...
川普總統30日貼文，指出生公民權是「給黑奴子女的權利，不是給中國等國的有錢人」。(取自真實社群)

國會山莊報報導，出生公民權源自內戰結束、廢除奴隸制度之後通過的憲法第14修正案，明定「凡在美國境內出生或歸化，且受其管轄之人，皆為美國及其所居住州的公民」；此修正案推翻1858年否認非裔公民資格的「史考特訴山福特案」(Dred Scott v. Sandford)判決，當時最高法院認定奴隸即使在美出生也不是美國公民。

美聯社報導，川普政府與司法部主張，憲法第14修正案條款中的「受其管轄之人」，代表在美出生不足以取得公民身分，而公民身分僅可授予「主要效忠」於美國者的子女，包括公民與永久居民，應排除非法移民或短期訪客的子女。

川普去年就任首日即簽署行政命令，試圖限制出生公民權的適用範圍，但隨即遭到多個聯邦法院阻擋，並普遍被裁定違法。

最高法院預計4月1日聽取言詞辯論，審理該行政命令是否違反憲法與既有聯邦法律。

目前已有部分保守派與三名自由派大法官對此命令表達疑慮，自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)曾表示，考量憲法文本、歷史與判例，川普政府此舉「不可行」。

華爾街日報報導，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)雖未直接審理出生公民權相關案件，但他在2022年涉及波多黎各居民福利的裁決中強調，所有公民應受到法律的平等保護。

川普另在貼文中抨擊司法體系，稱「世界各國都在靠出售美國的公民身分發財，同時還嘲笑我們美國的司法體制變得多麼愚蠢(關稅 ! )，愚蠢的法官和大法官造就不了偉大的國家！」

川普 大法官 美國公民

上一則

出生公民權掀論戰 學者：「接受管轄」是關鍵

下一則

不幫川普打仗 西班牙：禁止涉伊朗戰爭的美國飛機使用領空與基地

延伸閱讀

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜
黃金德曾孫憂出生公民權被推翻：川普提虛假論述違背美國夢

黃金德曾孫憂出生公民權被推翻：川普提虛假論述違背美國夢
「出生公民權是一種詐欺」共和黨議員批生育旅遊

「出生公民權是一種詐欺」共和黨議員批生育旅遊
關稅案後…川普與最高法院關係 恐因出生公民權訴訟再惡化

關稅案後…川普與最高法院關係 恐因出生公民權訴訟再惡化

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山會面。（路透）

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

2026-03-26 13:17
美國總統川普。美聯社

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

2026-03-26 13:31
美國中東特使威科夫（右）和伊朗外交部長阿拉奇（左）組圖。（美聯社）

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

2026-03-24 06:11
美國總統川普。（美聯社）

美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」再送美大禮示好

2026-03-29 22:40
最高法院本周將聽審出生公民權官司，圖為屆時將出庭捍衛出生公民權的台灣移民女兒王德棻。(美聯社)

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

2026-03-30 05:18
副總統范斯27日在白宮反詐工作小組會議上發表談話。(歐新社)

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

2026-03-29 05:13

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜