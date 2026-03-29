TSA薪水今入帳 霍曼：ICE暫不撤出 直到機場恢復正常

白宮邊境沙皇霍曼說，即使TSA人員領到了薪水，ICE探員不會馬上撤出，會留到機場恢復正常為止。圖為巴爾的摩機場TSA與ICE探員聯合執勤。(路透)

白宮 邊境事務主管「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)29日表示，雖然川普 總統已下令支付運輸安全管理局(TSA)員工薪資，不過這並不代表移民暨海關執法局(ICE)的人員會撤離機場，他們還會在機場提供協助，「直到機場100%恢復正常運作。」由此顯示，ICE官員短期內還不會離開機場。

與此同時，盡管川普總統下令向TSA員工支付的薪資預計30日就會入帳，有助緩解安檢作業緩慢，旅客大排長龍的情況。但是各大機場29日仍然提醒旅客應提前數小時到達，顯然是無法確定機場安檢作業何時才會恢復正常。

霍曼29日在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目中表示：「我們會繼續留在那裡，直到機場100%恢復正常為止。」

由於ICE執法爭議，國會朝野遲遲無法就國土安全部(DHS)的預算案達成協議，致使死DHS部分部門停擺迄今已一個半月，TSA機場安檢人員無薪可領。受此影響，機場安檢人員出勤率下降，安檢作業延遲，旅客大排長龍，怨聲載道。

為紓解機場亂象，川普總統先是派遣ICE特工進駐機場，協助安檢作業，接著又下令支付TSA員工的欠薪。

根據TSA指出，自政府局部停擺以來，已有500名員工離職。儘管薪水可望在30日恢復支付，有多少人會重返崗位仍不得而知。

霍曼29日則是指出，「如果TSA返回崗位的人太少，就表示我們就會維持ICE人員駐守機場。」他強調，川普總統的立場十分明確，他要維護機場的安全。「ICE進駐機場是為了幫助TSA的兄弟姊妹。只要他們需要，我們就會一直在這裡，直到機場恢復正常作業與確保安全之後。」言下之意，ICE是否退出機場，主要取決於TSA返回工作崗位的員工有多少。

DHS的預算案遲遲無法過關，主要是因為民主黨 堅持ICE的執法方式必須改革，否則就不同意DHS的任何預算案。霍曼29日駁斥民主黨的立場。他表示ICE已在進行改革，而且是民主黨在阻撓ICE的改革。他指出，ICE需要1.2億元元來購買隨身攝影機，但是在民主黨的阻撓下，這筆預算遲遲無法通過。