眾院通過60天DHS撥款案 參院恐難過關

眾院通過自己版本的國土安全部臨時撥款法案，但難獲參院支持，國土安全部停擺仍將持續。圖為議長強生批評參院版本法案。(路透)

聯邦眾院27日晚間通過對國土安全部(DHS)的60天臨時撥款法案，但是盡管如此，由於與參院存有巨大爭議，此一法案難以成為法律，DHS部分停擺恐將持續。

眾院以213票對203票通過DHS臨時撥款法案，而在此之前，議長強生(Mike Johnson)駁斥當天稍早參院通過的版本是一個「笑話」。參院版本是撥款給移民暨海關執法局(ICE)之外所有的DHS部門 ，以迫使ICE針對其執法行為進行改革。

盡管共和黨 在參院是多數黨，該法案也是獲得一致通過，但是強生依然指責參院民主黨 綁架政府撥款程序，企圖將其極端的政見施加於美國民眾身上。

在眾院通過臨時撥款法案的同時，川普總統也簽署命令，下令DHS支付運輸部(TSA)在其停擺期間無薪可領的員工薪資。由於無薪可領，TSA的機場安檢人員出勤率大減，導致全美各大機場安檢作業嚴重延宕，旅客大排長龍。DHS一位發言人表示，預料TSA人員薪資最快在30日就會入帳。

眾院通過的DHS臨時撥款法案有效期限是5月22日，但是預料短期內難以成為法律，因為參院自27日之後即進入兩周的休會期。根據參院一位共和黨助理透露，參院共和黨領袖熊恩(John Thune)目前無意讓參院重新開議。參院共和黨領導階層認為以臨時撥款的方式來解DHS燃眉之急並不能解決問題，他們相信只有兩黨支持的法案才是務實之道。

參院在過去6周多次試圖通過類似眾院27日通過的臨時撥款法案，然而都因為民主黨的反對而胎死腹中。民主黨堅持如果ICE與聯邦海關與邊境保護局(CBP )不能節制其執法行為，就不應同意這兩個屬於DHS的部門預算。

與此同時，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也已放話，眾院任何撥款DHS的法案，只要沒有附帶約束ICE與CBP執法行為的條件，就不可能在參院通過。臨時撥款法案若要在參院獲得通過，必須爭取到60張同意票，然而盡管共和黨是參院多數黨，也僅是以53席對47席的有限優勢。

舒默表示，「我們的立場從一開始就十分清楚：民主黨同意撥款DHS的重要部門-但是針對川普無法無天又致人於死的移民軍隊，若是不進行改革，不會給予任其揮霍的空白支票 。」

眾院通過自己版本的國土安全部臨時撥款法案，但難獲參院支持，國土安全部停擺仍將持續。圖為議長強生批評參院版本法案。(路透)