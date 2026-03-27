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副總統范斯暗示 伊朗恐用核彈背心自殺攻擊？網友嘲諷：太作秀了

編譯易起宇／綜合外電
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美國副總統范斯（右二）暗示，伊朗可能使用核彈背心進行自殺式攻擊，但因說法太缺乏事實根據，引發網友嘲諷。 （路透）
美國副總統范斯（右二）暗示，伊朗可能使用核彈背心進行自殺式攻擊，但因說法太缺乏事實根據，引發網友嘲諷。 （路透）

美國副總統范斯伊朗戰爭開打以來的首場內閣會議上暗示，伊朗有可能在背心內裝置核子武器來進行自殺式攻擊，他想藉此證明這場戰爭繼續下去的正當性，但由於他的說法缺乏現實根據，立刻也引來網友對他的嘲諷。

范斯26日在一場內閣會議上，在討論美國在伊朗衝突中擁有的軍事和外交選項時，做出這番言論。他仍將這場戰爭描述為為了防止伊朗發展核武而必須發生的戰爭，儘管無法證明德黑蘭政府在戰爭開打前有決定發展核武。

他說：「在說到選項時，我認為讓美國民眾知道選項是為了什麼很重要。而我認為是為了確保伊朗永遠不會擁有核武。」「你想想看，如果有人穿著背心走進擁擠的超市，然後引爆背心炸死幾個人，那已經是場可怕的悲劇。如果背心裡的東西不只是能殺死幾個人、而是能殺死成千上萬人，那又會是什麼情景？」

美國承認打造過最小規模的核彈是23公斤的彈頭，其威力相當於10公噸的TNT炸藥。

核彈不可能縮小到可以讓人穿在身上，如果范斯指的是使用放射性物質的「髒彈」，那麼這種尺寸的武器也不可能造成上萬人傷亡。此外，近數十年來，該地區絕大多數使用自殺式炸彈攻擊的都是遜尼派穆斯林極端分子，而非伊朗和其什葉派盟友。

范斯言論的真實性很快引發社群網友質疑。一名網友說：「自殺式炸彈背心？在2026年？考慮到現在有無人機這個選項，這有點太作秀了。」

有些人則認為這是販賣恐懼策略。一名網友說：「他不顧一切地想販賣戰爭騙局給美國民眾。髒彈恐攻並非什麼新的威脅，從2001年起就一直存在，而且也不是伊朗獨有。」「還是同一套劇本，如果真相無法支撐你的謊言，就用可能性去恐懼人民」。

伊朗 范斯

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