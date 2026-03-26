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財政部將把川普簽名印在新鈔 創現任總統首例

財政部將把川普簽名印在新鈔 創現任總統首例

記者顏伶如／即時報導
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財政部表示，所有新發行紙鈔印上川普簽名的計畫，旨在慶祝美國建國250周年。圖為美國鑄印局印製的5美元新鈔。 (路透)
財政部表示，所有新發行紙鈔印上川普簽名的計畫，旨在慶祝美國建國250周年。圖為美國鑄印局印製的5美元新鈔。 (路透)

財政部26日宣布，川普總統簽名將印在所有美國新鈔。美聯社分析，這將創下現任總統簽名出現在美國紙鈔的首例，傳統上印在美鈔的是財政部長與財政部司庫簽名，不是美國總統。另一項讓川普肖像出現於硬幣的計畫也在進行中。

這是川普將自己名字、肖像印在美國文化機構的最新案例。先前川普已經重新命名美國和平研究所(U.S. Institute of Peace)、華府甘迺迪中心(Kennedy Center)、以及新級戰艦。

本月初，聯邦藝術委員會批准印有川普肖像的24K金紀念幣設計定稿，慶祝今年7月4日美國建國250周年。

財政部表示，所有新發行紙鈔印上川普簽名的計畫，旨在慶祝美國建國250周年。紙鈔上也會有財政部長貝森特(Scott Bessent)簽名。

貝森特在聲明中說：「沒有任何方式比川普簽名出現於美鈔更能展現我們偉大國家的歷史成就」。

財政部司庫(U.S. Treasurer)比奇(Brandon Beach)在聲明說，美國貨幣印上川普簽名「不僅合適，而且當之無愧」。

美國鑄印局(U.S. Bureau of Engraving and Printing)負責生產所有紙幣，美國鑄幣局(U.S. Mint)負責生產所有硬幣。

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