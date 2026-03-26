TSA向ICE舉報 無證客母女搭國內線登機前被捕 36小時完成遣返

一對無證移民母女在舊金山搭機前往佛州探親時，被TSA舉報，由ICE人員在機場將她們逮捕。圖為在機場執勤的聯邦移民探員。(路透)

近日在社群網站 瘋傳的影片畫面顯示，一名婦女在機場遭到移民 幹員逮捕時跪地哭泣，在女兒面前被戴上手銬。紐約時報報導，舊金山國際機場運輸安全管理局(TSA)人員發現，41歲無證移民安潔莉娜·羅培茲-吉梅內斯(Angelina Lopez-Jimenez)已被發布拘留令而向移民和海關執法局(ICE )舉報，羅培茲-吉梅內斯當時帶著9歲女兒，準備搭乘國內線航班前往邁阿密探親。聯邦文件顯示，母女兩人在航廈遭到逮捕之後，36小時內就已遣返到瓜地馬拉。

聯邦文件記錄移民探員22日晚間在舊金山國際機場第三航廈上前與羅培茲-吉梅內斯確認身分的對話。探員詢問：「安潔莉娜？」她以西班牙語回答：「是。」

文件透露TSA如何把被法官下令驅逐的無證移民姓名、出生日期通報給ICE的過程。無證移民搭乘飛機時，更容易遭到拘留、遣返。

舊金山國際機場TSA人員20日注意到，預計22日從舊金山飛往邁阿密的乘客名單當中，原籍瓜地馬拉的羅培茲-吉梅內斯與女兒溫蒂(Wendy Godinez-Lopez)已被法官發布拘留令(detention order)，因此向ICE舉報。

民主黨籍加州聯邦眾議員加勒曼帝(John Garamendi)表示，羅培茲-吉梅內斯與女兒住在康特拉哥斯達郡(Contra Costa County)，雖然是非法入境，但無犯罪紀錄。他說，川普政府移民執法目標從危險犯罪份子轉移到婦孺，這起案件是最新實例。

加勒曼帝譴責TSA對ICE分享旅客個人訊息的行為。他說，川普政府主導下，數據共享變得「無所不在」，個人隱私曝光，還繞過正常處理程序，「真正的問題就在數據庫如何被拿來使用」。

加勒曼帝證實，羅培茲-吉梅內斯母女在機場被捕之後，不到36小時就遣返回到瓜地馬拉。

根據聯邦文件，帶著幼齡女兒的羅培茲-吉梅內斯2018年4月27日在亞利桑納州聖路易(San Luis)邊境附近被邊境巡邏員發現。羅培茲-吉梅內斯收到遞解程序出庭通知，僅參加幾次面談後來就缺席。2019年5月18日，羅培茲-吉梅內斯缺席聽證會，被移民法官下令遣返。