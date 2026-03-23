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國土安全部長穆林任命 參院本周通過

編譯彭馨儀／綜合報導
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在國土安全部停擺聲中，提名人穆林連過委員會及程序投票兩關，即將全院通過。圖為穆林在參院聽證會上應答。(路透)
在國土安全部停擺聲中，提名人穆林連過委員會及程序投票兩關，即將全院通過。圖為穆林在參院聽證會上應答。(路透)

參院22日以54票贊成、37票反對通過程序投票，預計幾天內就會通過對參議員穆林(Markwayne Mullin)的國土安全部長任命。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，48歲的穆林，來自奧克拉荷馬州，2013年至2023年間擔任聯邦眾議員，曾是綜合格鬥(MMA)選手，2023年開始擔任參議員，一直是協調參眾兩院以及白宮的關鍵人物。穆林自從獲得提名，受到共和黨和少數民主黨人的讚譽，幾乎可以肯定他的任命會獲得通過。

但上周在提名確認聽證會上，參院國安委員會共和黨主席保羅(Rand Paul)公開指責穆林稱他為「該死的蛇」(freaking snake)，「一個對政治對手使用暴力表示讚賞的人，是否適合領導一個在武力使用一直難以接受限制的機構。」

最終，委員會在沒有保羅支持的情況下推進穆林的提名。民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)與其他共和黨議員一起投票，使得穆林的提名得以繼續推進。

穆林的提名是在前部長諾姆(Kristi Noem)因國土安全部近幾個月來在移民執法方面的做法受到嚴格審查而被免職之後提出的。就在川普宣布撤換諾姆的幾天前，她還在兩場關於國土安全部備受爭議的廣告支出的確認聽證會上遭到共和黨人的批評。穆林已明確表示，他的領導風格將與諾姆有所不同，並稱他的重點是「賦權於民」。

22日的投票正值參院罕見地在周末召開會議，繼續辯論一項選舉法案。總統一直施壓國會批准法案。同時，由於在如何改革該部門的移民執法行動上陷入僵局，國土安全部仍然處於停擺狀態。近日，一個由兩黨參議員組成的小組與「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)舉行兩次會晤，雙方都在尋求解決方案。

由於TSA的人員無法領取工資，政府停擺導致機場人手短缺，一片混亂。川普表示，將派遣移民與海關執法局(ICE)人員前往機場協助TSA應對僵局。

在國土安全部停擺聲中，提名人穆林連過委員會及程序投票兩關，即將獲得全院通過。圖為...
在國土安全部停擺聲中，提名人穆林連過委員會及程序投票兩關，即將獲得全院通過。圖為參院國土安全與政府事務委員會通過穆林審核。(路透)

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