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川普反移民 綠卡、臨時簽證同比期少了11%

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統第二任期的前八個月，合法移民數量下降約25萬，圖為墨西哥家庭被遣返。(美聯社)
川普總統第二任期的前八個月，合法移民數量下降約25萬，圖為墨西哥家庭被遣返。(美聯社)

川普政府實施旅行禁令、暫停學生簽證面試、提高簽證審查要求，都使得簽證數量下降；此外，由於聯邦政府削減開支，國務院處理簽證的工作人員也相應減少。國務院3月初公布的數據顯示，2025年1月至8月核准的永久居民簽證和臨時簽證數量比去年同期減少了11%，或約25萬份。

華盛頓郵報報導，這11%的降幅不包括旅遊簽證，儘管旅遊簽證在此八個月同樣下降。美國對國際學生、文化交流訪客，及美國公民的未婚夫/妻或配偶發放的臨時簽證數量大幅減少。永久居民簽證(綠卡)的批准數量也有所下降，其中降幅最大的是工作簽證、特定親屬簽證，以及曾在美軍服役的伊拉克和阿富汗國民簽證。

以國家來看，印度和中國受到簽證數量的下降影響最大，與 2024年同期相比，中國和印度國民的簽證數量減少了約8.4萬份，阿富汗、古巴國民的簽證也大幅下降，反映出川普政府在去年6月開始實施的19國旅行禁令，其中大部分是穆斯林國家以及與美國關係有爭議的國家；菲律賓、越南公民簽證數量也減少了1萬多。

大約在同一時間，國務院還暫停了學生和交流訪客簽證面試三周，然後下令審查所有簽證申請人的社群媒體帳戶。國際學生受到最嚴重衝擊，2025年前8個月發放簽證數量減少了30%以上。此前一個月，國務卿魯比歐(Marco Rubio)稱國務院將積極撤銷中國學生的簽證，去年夏季國務院宣布因涉嫌犯罪和逾期滯留取消了6000份學生簽證。

目前尚不清楚川普政府政策及強力移民執法直接減少了多少簽證申請，這指的是一些外國人可能會被川普的反移民言論嚇到而直接取消來美計畫。2025年前8個月，商務和旅遊簽證年減約3.4%或近20萬份。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)估計去年離美移民數量是至少50年來首次超過入美移民。國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)給華郵的聲明中表示，簽證是一種特權而非權利，「與拜登政府不同，川普總統不願犧牲美國公民的安全，允許大量未經審查的外國公民湧入我國。」

川普總統第二任期的前八個月，合法移民數量下降約25萬，圖為邊界保護局探員荷槍實彈...
川普總統第二任期的前八個月，合法移民數量下降約25萬，圖為邊界保護局探員荷槍實彈在美墨邊境演習。(美聯社)

阿富汗 學生簽證 川普

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