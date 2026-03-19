不明無人機闖華府基地 國務卿及防長都住那 白宮急商對策

2023年，時任總統拜登乘陸戰隊一號，從華府的麥克奈爾堡起飛，準備前往大衛營度假。（美聯社）

美國與伊朗戰事升高、中東局勢持續緊繃之際，華盛頓郵報18日報導，三名知情官員透露，華府一處陸軍基地上空近日出現多架來路不明的無人機。國務卿魯比歐 與國防部長赫塞斯 目前都住在那座基地內，相關單位至今仍未查明無人機來源。

官員說，過去十天內某晚，位於華府的麥克奈爾堡（Fort Lesley J. McNair）陸軍基地上空曾一次出現多架無人機；白宮也召開會議商討因應；官員一度評估是否要把魯比歐與赫塞斯遷離基地。

麥克奈爾堡內設有國防大學（National Defense University），也有部分五角大廈最高階軍事官員的辦公設施。這座基地過去並非政治人物常見住處，但近來越來越多川普政府官員以安全考量為由搬進周邊基地，包括即將卸任的國土安全部長諾姆。

麥克奈爾堡位置便利，鄰近國會山莊與白宮，但不像首都地區其他基地那樣具備同等級的安全緩衝空間。

川普第一任與拜登政府的多位官員指出，近年來隨著伊朗領導層持續尋求報復美國在2020年擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼的行動，川普及其他高層身邊也曾多次出現類似無人機威脅。

華府上空傳出不明無人機出沒之際，美國也已對海外外交據點發布全球安全警報，並因安全威脅封鎖多處國內軍事基地。

這周，新澤西州麥奎爾－迪克斯－雷克赫斯特聯合基地（Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst）與佛州麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）已把部隊防護等級提升至「查理」（Charlie），代表指揮官已掌握情資，研判可能出現攻擊或其他危險情況；再往上的最高防護「三角洲」（Delta）用於攻擊已發生，或預期即將發生。

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