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油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

衛報解析：伊朗一手爛牌 為何能動搖美國、以色列主動權？

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

編譯盧思綸／即時報導
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白宮國家經濟委員會主任哈塞特。(美聯社)
白宮國家經濟委員會主任哈塞特。(美聯社)

美伊戰爭導致荷莫茲海峽實質封閉，國際標準布倫特原油15日飆破105美元大關，與美國西德州中級原油3月累計漲幅超過40%，國際矚目戰爭何時劃下句點。對此，美國總統川普的資深幕僚哈塞特15日透露，五角大廈評估至少4至6周結束，但強調最終停戰時間仍是川普說了算。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特受訪CBS節目「面對全國」表示，截至14日，五角大廈「認為完成對伊朗的軍事任任務需要4至6周，而我們現在進度超前」。他補充，預期戰爭結束，全球經濟將迎來重大回升。

美國能源部長萊特受訪ABC節目「本周」也暗示，美伊戰爭可能還會持續數周，期間油價與汽油價格都將維持在高檔。

路透報導，最新盤中數據顯示，截至格林威治時間15日23時38分（美東時間15日19時38分），布倫特原油期貨上漲2.01美元，漲幅1.95%，報每桶105.15美元；13日收盤時已大漲2.68美元。

美國西德州中級原油（WTI）也延續漲勢，在前一個交易日大漲近3美元後，再上漲1.61美元、漲幅1.63%，報每桶100.32美元。

在美國與以色列攻擊伊朗、伊朗隨後中止荷莫茲海峽航運後，國際指標的布倫特原油與WTI 3月以來漲幅都已超過40%，雙雙寫下2022年以來新高。

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能源部長萊特：荷莫茲海峽仍不安全 美國再過幾周可感受油價回穩

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