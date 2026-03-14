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美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

編譯周辰陽／即時報導
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總統川普13日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號、前往佛州海湖莊園度週末前接受媒體採訪。（路透）
總統川普13日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號、前往佛州海湖莊園度週末前接受媒體採訪。（路透）

華爾街日報13日發布長篇報導，引述知情人士指出，美國在決定對伊朗開戰前，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將曾向總統川普表示，此舉可能促使伊朗關閉荷莫茲海峽。川普隨後承認存在這樣的風險，但仍作出他兩個總統任期中最重大的外交政策決定。

知情人士透露，伊朗可能關閉荷莫茲海峽，是凱恩與其他顧問在戰爭爆發前向川普提出的多種情境之一。凱恩在多次簡報中指出，美國官員長期認為，伊朗可能部署水雷、無人機與飛彈封鎖這條全球最重要的海運航道。他同時表示有信心，認為美軍可以削弱伊朗海軍與飛彈武庫，並進一步降低伊朗建造與部署核武的能力。川普則告訴團隊，德黑蘭很可能在真正關閉海峽之前就會屈服；即使伊朗嘗試這麼做，美軍也能應付。

政府官員與其他知情人士表示，川普決定開戰的理由，在於他對美軍能迅速取得決定性勝利的能力抱持高度信心。川普對凱恩的信任，也受到美軍2025年成功打擊伊朗核子設施，以及今年1月突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動所鼓舞。

然而戰爭爆發兩周後，伊朗領導層仍拒絕退讓，荷莫茲海峽已成為德黑蘭手中最具威力的籌碼。白宮表示，川普理解開戰的風險，但仍決心消除伊朗對美國國家安全構成的威脅。

知情人士透露，川普在批准行動前曾與顧問討論如何迫使荷莫茲海峽重新開放，以及動用美國海軍為油輪護航的方案。然而隨著荷莫茲海峽實質上接近關閉，五角大廈現在擔心，除非美軍摧毀伊朗軍艦以及包括無人機與飛彈在內的沿岸防禦武器，否則任何護送油輪通過海峽的美國軍艦都可能成為攻擊目標。

美軍官員表示，這場衝突很可能至少還會持續數周。川普的一些外部顧問正敦促他找台階下，但幕僚與官員表示，川普目前沒有立即結束戰爭的計畫，而是主張持續打擊伊朗的軍事力量與代理武裝勢力，這與川普本人的公開說法形成對比。

報導也指出，知情人士表示，川普與部分顧問對伊朗報復行動的廣度與規模感到意外。波斯灣盟友私下對美國非常憤怒，指責川普政府引發戰爭，導致他們成為攻擊目標，也破壞這些國家富裕、適合經商且遠離動盪的形象。華府卡內基國際和平基金會伊朗問題專家薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）表示：「川普政府等於捅了馬蜂窩，卻沒有把威脅真正消除。」

專家指出，川普如今面臨兩個艱難選擇：一是結束敵對行動，留下受創但可能重建軍備並繼續威脅區域盟友的伊朗政權；二是繼續轟炸，但要承擔更廣泛的不穩定、更多傷亡，以及政治反彈的風險，尤其是那些原本相信川普會結束美國對外戰爭、特別是中東戰爭的選民。

隨著油價飆升、股市重挫，白宮本周推出新的對外說法：一旦美軍完成軍事目標，衝突將迅速結束。有官員表示，政府希望這樣的訊息能穩定市場。但其他官員私下表示，目前沒有撤軍計畫，更多陸戰隊與軍艦正前往該地區，一些人預期戰鬥可能持續數周甚至更久。

官員表示，還有另一種可能情境：川普直接宣布勝利，然後結束戰爭。

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