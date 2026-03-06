美戰略儲油剩20天用量 油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
美國戰略石油儲備庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。（路透）
美國戰略石油儲備庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。（路透）

中東戰火推升國際油價，分析指出，美國戰略石油儲備（SPR）庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。不過，只要油價未飆破每桶125美元以上，美國整體經濟仍具備足夠韌性。

自美國與以色列上周末對伊朗發動軍事打擊以來，美國原油價格已上漲約16%，全國汽油均價升至每加侖3.25美元。能源市場憂心，中東衝突若影響波斯灣供應，可能進一步推升油價。

目前美國SPR約4.15億桶，遠低於7.14億桶的總容量，僅相當於美國約20天石油消費量。前總統拜登為壓抑俄烏戰爭引發的油價漲勢，曾釋出約1.8億桶原油；現任總統川普雖在就職演說中承諾重新填滿儲備，但至今未落實。

德州大學奧斯汀分校石油工程教授Hugh Daigle指出，在伊朗衝突可能導致供應受限的情況下，儲備偏低削弱政府平抑油價的能力。若荷莫茲海峽受阻，補充儲備將更加困難。美國能源部估算，若要補滿SPR需耗資逾200億美元。加上地下儲存設施資金不足與維修延宕，短期內難以實現。

白宮目前表示，不打算動用SPR來平抑油價，而是考慮為波斯灣油輪提供海軍護航與保險，並研究透過期貨市場操作來穩定價格。

儘管油價上漲，經濟學家普遍認為，美國經濟仍可承受衝擊。隨著頁岩油產量大幅增加，美國已成為全球最大能源生產國與淨出口國，經濟對油價的敏感度已明顯降低。

RSM首席經濟學家Joe Brusuelas估算，只要油價不衝破125美元，經濟不會受到明顯影響。若油價觸及125美元，可能拖累GDP增速下降約0.8至1個百分點，並推升通膨約1.6個百分點；若升至150美元並持續維持高檔，則可能引發經濟衰退。

油價 白宮 以色列

