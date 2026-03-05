華盛頓大學去年挺巴勒斯坦抗議 華裔在內33人遭起訴

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
檢方將占領西雅圖華盛頓大學校內建築的33名被告起訴，圖為去年3月示威者在華大校園聲援巴勒斯坦。(路透)
西雅圖華盛頓大學(University of Washington-Seattle)跨學科工程大樓(Interdisciplinary Engineering Building)2025年5月底遭到支持巴勒斯坦的抗議人士占領、毀壞設施。事發300多天之後，有33人遭到華盛頓州金恩郡(King County)檢察官辦公室以刑事非法入侵輕罪的罪名起訴，包括吳潔德(Jade Wu，音譯)、劉吉娜(Gina Liu，音譯)等華裔年輕人，預計3月25日過堂。

抗議群眾去年闖入跨學科工程大樓之後在內部噴漆，某些新設備遭到毀損，損失金額估計100萬元。占領行動持續數小時，有33人遭到警方逮捕。

遭到起訴的被告當中有多少人是華盛頓大學現任學生或畢業生，目前並不清楚。起訴罪名皆為輕罪，並不包括毀損罪(vandalism)，引發批評。檢方指出，跨學科工程大樓內部缺乏監視器是關鍵因素，無法證明示威者犯下重罪。

金恩郡檢察官辦公室經濟犯罪小組負責人蘇珊‧哈里森(Susan Harrison)說，檢方沒有證據能夠證明所有被告非法入侵或在大樓內逗留的目的，是意圖對人員或產物造成破壞，也無法證明損壞是每名被告動手造成的。

根據華州地方電視台KOMO取得華盛頓大學校園警察局警官史都華(Anthony Stewart)寫給檢察官及校方主管的電郵紀錄，校警研判示威人士分成兩個小組，第一群人破壞設施之後便離開大樓，第二群人則負責持續占領，這群人似乎經過特別挑選，因為具備學生或職員的關係，降低警方以積極手段攻堅的可能性，同時跟行政部門展開長期談判。

史都華指出，現場並沒有鐵鎚、撬棍或其他工具，但找到一塊大石頭，送交鑑定之後找不到指紋。他寫道，示威活動時看到所有抗議人士都戴手套，校警在某些抗議人士背包裡找到馬克筆，但與牆上塗鴉顏色不符。

華大對滋事者遭提出刑事指控表示滿意，但支持巴勒斯坦的學生組織代表則稱，指控不會使他們放棄抗爭。

支持巴勒斯坦抗議者占領西雅圖華盛頓大學校園內的跨學科工程大樓，一扇窗戶被砸碎。 （美聯社檔案照）

