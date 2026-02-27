曼達尼拿這東西向川普示好 會後哥大被押學生一通電話獲釋

紐約市長曼達尼26日赴白宮與川普總統見面，他遞上兩份仿製的新聞頭版向川普示好；左是製作川普支持紐約市住屋發展的報紙，右是製作前總統福特不挺紐約市財政的新聞，刻意營造歷史對比。(圖取自X平台曼達尼帳號)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani) 26日赴白宮會晤川普 ，討論聯邦住房投資，並以仿製報紙頭版爭取支持，會中他也為遭拘留的哥倫比亞大學 生請命，川普會後則致電曼達尼同意釋放遭押學生。

遭拘留的哥大學生已獲釋。艾莉·阿加耶娃(Ellie Aghayeva)26日下午在社群媒體發文表示，她已在車上，正返回家中。她寫道：「我目前安全無虞，但對所發生的一切仍感到極度震驚。」

美聯社報導，曼達尼向川普遞上仿製的「紐約每日新聞」頭版，標題寫著「Trump to City : Let's Build」(川普告訴紐約市：讓我們一起建設)，巧妙呼應1975年該報著名封面「Ford to City：Drop Dead」(福特告訴紐約市：去死吧)。當年指的是前總統福特(Gerald Ford)揚言否決對紐約市的財政援助。此番設計，有意營造川普支持紐約發展的正面歷史對比。川普不但愛電視新聞，也愛讀紐約市刊物。

曼達尼的發言人巴爾(Anna Bahr)指出，總統對住房提案表現得「非常熱情」，儘管川普在市長選舉期間曾多次抨擊曼達尼為「共產主義者」，但自去年11月兩人會面後，一直維持著禮貌性的互動。此次會晤事前未公開，歷時約一小時。

會談中，曼達尼也提及當天稍早遭聯邦移民官員拘留的哥倫比亞大學學生艾莉．阿加耶娃。她的律師指出，執法人員以尋找「失蹤人口」為由進入校內宿舍，曼達尼當面請求川普釋放她。

雙方會後不久，川普即致電曼達尼表示阿加耶娃將獲釋，曼達尼並向白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)提交另外四名學生名單，盼行政部門協助處理，四人包括哈利勒(Mahmoud Khalil)、鄭允書 (Yunseo Chung，音譯)、馬達維(Mohsen Mahdawi)及科迪亞(Leqaa Kordia)，上述學生皆因參與挺巴勒斯坦示威而遭拘留，目前除科迪亞仍在押外，其餘案件已進入司法程序。

根據紐約郵報(New York Post)報導，曼達尼26日下午於社交平台X發文表示，「剛與川普總統通完電話，在稍早的會談中，我表達了對今早遭移民與海關執法局(ICE)逮捕的哥大生阿加耶娃的關切，他剛剛告知我，她將立即獲得釋放。」哥倫比亞大學隨後也發表聲明，對學生獲釋感到欣慰與振奮。

阿加耶娃來自亞塞拜然，國土安全部(DHS)指其為非法移民，於26日上午在校園宿舍內遭逮捕。