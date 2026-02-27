艾普斯坦案 喜萊莉眾院作證促國會傳喚川普、馬斯克

前國務卿喜萊莉26日在聽證會上證稱不認識艾普斯坦，這場閉門聽證會是在紐約市的表演廳舉行，進行了6小時。（美聯社）

前總統柯林頓 夫婦遭眾院監督委員會共和黨主席柯默(James Comer)威脅控藐視國會罪後，同意就已故性罪犯艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)案出庭作證。聽證會26日於紐約市北部舉行，率先作證的前國務卿喜萊莉 ·柯林頓(Hillary Clinton)表示，她完全不知艾普斯坦及他的長期女友兼共犯麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的犯罪活動，甚至不記得見過艾普斯坦。

眾院監督委員會連續兩天傳喚前總統柯林頓夫婦作證。圖中為共和黨籍的委員會主席柯默。（路透）

美聯社、華爾街日報報導，多年來右翼人士一直流傳圍繞柯林頓夫婦與艾普斯坦、麥斯威爾的各種陰謀論，這也是史上首次有前總統夫婦在國會委員會的傳票下作證。長達六小時聽證會中，喜萊莉表示「我不知道我重複了多少遍，我不認識艾普斯坦，我從未去過他那座島，我從未去過他的住所，我從未去過他的辦公室。這些都已有紀錄。」

喜萊莉在開場聲明表示，「就像每一個有良知的人一樣，我們了解這些罪行後感到震驚。」她相信在艾普斯坦2008年認罪之前，與他接觸的大多數人並不知道他到底做了什麼，「我認為這正是我丈夫明天將要作證的內容。」

她此前表示，柯林頓曾為慈善行程與艾普斯坦搭乘過飛機，但她本人不記得曾與艾普斯坦見面。她也曾在柯林頓基金會舉辦的會議上與麥斯威爾互動。麥斯威爾曾於2010年出席他們女兒雀兒喜·柯林頓(Chelsea Clinton)在紐約的婚禮，喜萊莉表示麥斯威爾是以他人的賓客身分出席婚禮，自己「只是把她當作泛泛之交」。

柯默指出，喜萊莉擔任國務卿期間曾大力處理人口販運，是堅持要她作證的另一理由，人口/孩童販運正是艾普斯坦犯下的罪行之一。喜萊莉則辯護自己打擊全球人口販運的工作，稱協助數百萬倖存者十分重要。

喜萊莉更指控柯默主導一場偏頗調查，未追究川普及其他共和黨官員責任，「這種制度性失敗是為了保護某一政黨與某一公職人員。」當天稍早，她在一份聲明中表示被傳喚作證「只是為了轉移人們對川普總統行為的注意力」。喜萊莉要求國會應以同樣標準傳喚川普和馬斯克。民主黨議員則要求對川普和商務部長盧特尼克發出傳票。