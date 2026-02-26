我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

川普國情咨文後民調捧場 CNN：近2/3觀眾反應正面

編譯高詣軒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第一夫人梅蘭妮亞(右)、兒子拜倫(中)及川普長女伊凡娜(左)24日晚在國會議場聆聽川普總統的國情咨文講演。(路透)
第一夫人梅蘭妮亞(右)、兒子拜倫(中)及川普長女伊凡娜(左)24日晚在國會議場聆聽川普總統的國情咨文講演。(路透)

美國有線電視新聞網(CNN)25日發布民調機構SSRS執行的民調，顯示川普總統24日在國會的國情咨文演說獲得大部分收看觀眾好評；這些觀眾多為共和黨支持者。

CNN報導，將近三分之二觀眾說，對川普這次演說的反應至少還算正面，反應「非常正面」的有38%。這略遜於川普去年在國會演說獲得的反應，也低於CNN民調中，川普第一任期幾次演說的數字，而與前總統拜登任期最後一年的數字相近。

這群觀看24日川普演說的觀眾中，共和黨支持者的占比，相較在大眾間的占比高出約13個百分點。

美國總統的國會演說通常獲得觀眾好評，因為這類演說會吸引基本上支持總統的觀眾，與執政黨立場一致的程度高於公眾。自柯林頓時代以來，CNN每年大多會做類似民調，結果顯示觀眾反應一向正面。

川普這次演說也似乎激勵部分觀眾。演說前的調查中，54%受訪者說，相信川普的政策將引領美國走向正確方向；演說結束後，對同一群人的調查顯示，該比率增至64%。演說前，認為川普施政的優先事項正確的比率為44%，演說隨後增至54%。

在演說前調查，大多數觀眾都說，最想聽到川普討論經濟和生活成本問題。但45%觀眾認為，根據川普這次演說，川普對該問題關注度太少，53%則認為川普對該問題的關注度沒問題。

觀眾對川普處理關稅的方式是恰當運用權力或越權，意見大致各占一半。另外，31%的觀眾對川普使生活成本更親民的能力表示非常有信心，29%說有點信心，40%沒信心。

演說結束後，62%觀眾表示，川普的經濟和移民政策都將使國家朝著正確的方向發展。少數不滿川普在移民議題關注度的觀眾，更傾向於認為他過度關注(38%)，而非關注不足(6%)。

45%的觀眾說，對川普能好好領導美國很有信心；43%說，對川普能負責任的使用美國軍力很有信心；38%說，對川普能就伊朗問題做出正確決定很有信心。

國情咨文雖長期被視為總統扭轉公眾對其政績看法的機會，但從歷史來看，國情咨文不太可能對川普在美國的支持率產生很大影響。尤其是近幾年，年度國情咨文很少能大幅轉變總統在美國民眾間的支持率。

在川普這次演說前幾天，CNN對美國公眾的民調顯示，川普的支持率為36%。

世報陪您半世紀

川普 民調 國情咨文

上一則

川普國情咨文歷時108分鐘 破歷任總統最長紀錄

下一則

川普國情咨文5要點：「蓬勃經濟」民眾無感 頒勳章高舉愛國大旗

延伸閱讀

各國忌憚川普報復料維持現有貿易協議 彭博點名歐印中日韓有風險

各國忌憚川普報復料維持現有貿易協議 彭博點名歐印中日韓有風險
開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武
兩岸「和平」恐成川普大交易

兩岸「和平」恐成川普大交易
多州針對兒童疫苗接種建議變更 控告川普政府

多州針對兒童疫苗接種建議變更 控告川普政府

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
川普總統美東24日晚間9時，發表他第二任期的首場國情咨文。(美聯社)

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

2026-02-24 22:25

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡