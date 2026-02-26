川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普總統24日在國情咨文演說時宣布新版退休計畫，要為沒有雇主的的退休民眾設立類似聯邦員工的退休帳戶。（歐新社）

川普 總統24日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)演說宣布將推出新版退休 計畫，為沒有401(k)或其他雇主提供退休帳戶的民眾，成立類似聯邦機關員工類型的退休帳戶計畫。

為沒有雇主資助的中低收入國人 設立退休帳戶

Axios新聞網站25日報導，全國大約有5400萬人並沒有雇主提供的退休計畫，如何為這些勞工推出安穩的退休帳戶計畫，已經成為逐漸受到兩黨同樣關注的議題。

川普在演講中說，要為沒有雇主資助退休帳戶的美國民眾，推出類似聯邦員工的退休帳戶計畫。他指出：「我們每年將給予最高1000元的提撥，以確保所有美國人都能在一路長紅的股市裡獲利。」

白宮 官員說，川普宣布的退休計畫是將前總統拜登任內通過、2022年底生效的「牢靠法2.0版本」(Secure Act 2.0)擴大延伸，「牢靠法」第一版是在川普第一任內通過。

「牢靠法2.0版本」某些項目將於明年生效，已經有退休帳戶的勞工如果為退休帳戶存款2000元，聯邦政府將提供1000元的配對提撥資金(matching funds)。不過華盛頓郵報報導，這項福利有收入限制，只有年收入低於2萬5000元的勞工，或夫妻合計收入約4萬1000元的家庭，才符合資格。

官員指出，川普推動的退休帳戶類似聯邦公務員的「節約儲蓄計畫」(Thrift Savings Plans)，帳戶持有人可以挑選某些低手續費的基金，投資財政部短期國債或史坦普500指數(S&P 500)。

許多想為退休儲蓄的勞工沒有帳戶存放他們的供款，白宮接下來的目標是幫沒有退休帳戶的美國人民設立帳戶。熟悉計畫內容的社會研究新學院(New School for Social Research)經濟教授泰瑞莎‧吉拉德奇(Teresa Ghilarducci)說，勞工不需要自行開立個人退休帳戶(IRA)，只要在稅單上勾選選項即可，對許多民眾來說自行開戶是很麻煩的門檻。

一名白宮官員也說，政府將支持兩黨立法，把符合資格的勞工自動登記到退休帳戶，為低至中等收入的勞工提供1000元的聯邦配對款，並讓這些帳戶在員工更換工作時帶走繼續使用。

吉拉德奇指出：「這是很重要的計畫，終於承認大多數民眾並沒有任何退休儲蓄的事實，而且民眾也沒有固定儲蓄的習慣。」