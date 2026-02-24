川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅

我的頻道

想瘦小腹 學者揭每周「爬樓梯當運動」最佳時長

編譯劉忠勇／即時報導
川普國情咨文展現個人的造勢風格。（路透）
川普國情咨文展現個人的造勢風格。（路透）

川普總統24日發表國情咨文演說，捍衛自己的政策和經濟成就，他宣稱美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」。

川普展現個人的造勢風格，讚頌運動賽事表現和軍事戰績之餘，也承諾要為大眾創造更美好的未來。對於川普而言，他的目標在於扭轉選民向心。民調顯示，11 月期中選舉在即，美國人對經濟感到焦慮，也對川普政府政策感到懷疑。

他說：「好戲還在後頭，我們會做得越來越好。這正是美國的黃金時代。」

「今天，我們的邊境安定了，民心士氣也重振了。通膨大幅下降，收入則在快速成長，」川普說：「蓬勃發展的經濟正展現前所未有的強勁力道，我們的敵人也感到恐懼。我們的軍警堅強，美國再次贏得尊重，或許是前所未有的敬重。」

川普還說，「我們贏得太多了，多到不知道該怎麼辦」，他為此特別安排贏得奧運金牌的美國男子冰球隊佩戴金牌進入眾院議事廳。此外，他也向二戰退伍軍人塔加特（George "Buddy" Taggart）致敬，塔加特今年將滿百歲大壽。

川普多次試圖將自己政治困局歸咎於政敵和既得利益體系，他也批評最高法院推翻了他的全球關稅政策。儘管如此，他並未表現一絲調整的跡象，並表示將透過其他權限，繼續推動恢復普遍的關稅。他甚至預言，美國將獲得極其豐沛的收入，足以「實質取代現代的所得稅制度」。

川普 關稅 期中選舉

川普國情咨文全文一次看 演說時長超越去年

