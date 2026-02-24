直播／川普國情咨文 喊辦好奧運、世界盃

川普總統美東24日晚間9時，發表他第二任期的首場國情咨文。(美聯社)

川普 總統美東24日晚間9時在國會眾院發表他第二任期的首場國情咨文 。這場演說被視為其重返白宮滿一年後的重要施政盤點，也將為11月期中選舉提前定調，經濟、關稅、移民 與中東局勢等議題將成主軸。

綜合媒體報導，川普此次演說將以「美國250：強大、繁榮且受人尊敬」為主軸，呼應美國今年建國滿250周年。過去一年來，川普幾乎毫無阻礙地治理美國。如今，隨著他即將發表國情咨文之際，卻面臨最高法院推翻關稅措施、強硬移民政策引發反彈以及日益嚴峻的經濟憂慮等多重壓力。

美東時間 2145

川普還提到美國冰球隊在冬奧拿到金牌，稱美國贏得太多了，要冰球隊快進來。川普說，這是我第一次看到他們站起來，其實也不是大家都站起來，我們的冰球隊在延長賽中打敗加拿大隊，大家都看到了，美國女子冰球隊也很快受邀過來白宮辦公室。我必須說，我從來沒看過像守門員他這麼厲害。46次射門，我有問他，你那一擊有沒有練過，我們將頒發撤民榮譽給他們，有12個，我們國家的平民榮譽總統自由勳章。我覺得他們值得。

川普表示，下次奧運聖火點燃在2028在洛杉磯舉行，是夏季奧運，LA會做得很好，因為會是安全的，就像DC是全國最安全的城市。我也爭取到辦世界盃，所以我們要辦世界盃又辦奧運。

川普自誇通膨、油價都降

美東時間 2130

川普表示，美國的通膨已經下降了1.7%。油價本來漲到6元，現在有些州已經到1塊9，還有1塊85。房貸利率達4年新低，房貸利率的成本下降了5000美元，讓有房子的人第一次感到富有。股市也創下紀錄。四年拜登都沒有吸引1兆元的投資，而我卻做到了1年超過18兆元。美國的天然氣產量達歷史新高，現在是我們國家歷史上有最多人工作的時候，我任內創造很多工作，我們砍掉非必要的人員。我們讓240萬人脫離食物補助的紀錄，我們的國情非常強盛。

川普：經濟達前所未有繁榮

美東時間 2115

川普致詞表示，國會議員們、美國同胞們，我們國家回來了，比以往更大更強。在今後美國將迎來輝煌的250周年，這是地球上非常偉大的國家，我們將會愈做愈好，這是美國的黃金時代。12個月前，我接手的這個國家，處於危機，經濟停擺、國內犯罪，戰亂全球，這是世紀的大轉變。我很自豪我們實現一個歷史上的轉變。我們不會再回到過去，現在我們的邊境是安全的。

川普說，美國的通膨正在急整下降，收入正在快速上升，經濟前所未有的繁榮，軍隊警力人員充足，我們現在是史上最安全。曾有好幾百萬的非法移民進入美國，過去9個月內，已經是零個人允許進入美國。我們將永遠合法進入的人士，我們現在邊境的芬太尼流入量創新低。

川普繫紅色領帶 受到議員們歡迎

美東時間 2100

川普的內閣成員先陸續進場，之後全場站立鼓掌，川普被夾道的人員爭相握手。川普繫著紅色領帶，很受現場議員們的歡迎，還有人制止，「沒有時間搞自拍了」。