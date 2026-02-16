我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

回應川歧視貼文 歐巴馬：禮節蕩然無存 有些言論像小丑

編譯陳韻涵／綜合報導
已少批評時政的前總統歐巴馬（右二），14日在播客節目中對川普總統(喝水者)大加批評，指川普政府的攻訐言論像是「小丑表演」。川普日前轉發涉及歧視歐巴馬夫婦的短片。（路透）
已少批評時政的前總統歐巴馬（右二），14日在播客節目中對川普總統(喝水者)大加批評，指川普政府的攻訐言論像是「小丑表演」。川普日前轉發涉及歧視歐巴馬夫婦的短片。（路透）

前總統歐巴馬在14日播出的播客(podcast)節目中，罕見嚴詞批評川普總統及其政府政策，指部分政治操作與言論風格如同「小丑表演」，點名移民暨海關執法局(ICE)在明尼蘇達州的行動「危險且令人擔憂」。不過，歐巴馬也表示，從各地公民自發性的反抗行動中，看見美國民主的韌性與希望。

川普日前在社群平台「真實社群」(Truth Social)分享一段歧視性影片，將歐巴馬夫婦的肖像合成為猿猴形象，引發兩黨議員撻伐。

法新社報導，歐巴馬是美國史上首位非裔總統，此影片的歧視意味引發美國政壇譴責；白宮最初以「假憤怒」駁斥外界批評，但隨後改口歸咎於幕僚失誤，並將影片下架。

國家廣播公司新聞網報導，歐巴馬近日接受YouTube左派政治播客主持人柯恩(Brian Tyler Cohen)專訪時，柯恩以前述影片內容徵詢歐巴馬的看法。

歐巴馬未直接回應影片細節，而是說道：「我認為重要的，是要認識到，大多數美國民眾都對這種行為深感不安。」

歐巴馬坦言，這類內容「的確吸睛，確實也可以轉移焦點，但當前社群媒體與電視上演著一場小丑表演」，更令人擔憂的是，過去講求體面與尊重公職的人，如今似乎「不再覺得可恥」，「這種應有的羞恥與禮節，已蕩然無存」。

在移民議題方面，歐巴馬強烈質疑ICE在明州展開的大規模突襲與逮捕行動。川普政府表示，掃蕩非法移民的行動旨在打擊罪犯；歐巴馬則說，「聯邦政府探員肆意妄為，既危險且令人極度關切」，直言部分情況「過去只有在威權國家與獨裁政體中才看得到。」

不過，歐巴馬強調，他從民間對抗政府的行動中看見希望。

面對執法人員進入社區，不少民眾以哨音、喇叭與呼喊聲通報，並以攝影機拍下執法過程，形成有組織的公民監督。

他說：「這不是我們相信的美國，我們將反擊，用真相、用攝影機、用和平抗議來反擊。」

面對未來政治走向，歐巴馬預測，川普的言論風格最終將在期中選舉對共和黨造成反作用，強調「最終，答案將來自美國人民。」

世報陪您半世紀

歐巴馬 川普 非法移民

上一則

民主黨改革移民執法訴求 邊境沙皇霍曼斥「沒有道理」

下一則

美、伊朗17日第2輪談判 美將施壓降低石油出口中 恐打亂4月川習會

延伸閱讀

艾普斯坦賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係 還提到中國

艾普斯坦賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係 還提到中國
川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾
民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對

民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對
歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差