回應川歧視貼文 歐巴馬：禮節蕩然無存 有些言論像小丑

已少批評時政的前總統歐巴馬（右二），14日在播客節目中對川普總統(喝水者)大加批評，指川普政府的攻訐言論像是「小丑表演」。川普日前轉發涉及歧視歐巴馬夫婦的短片。（路透）

前總統歐巴馬 在14日播出的播客(podcast)節目中，罕見嚴詞批評川普 總統及其政府政策，指部分政治操作與言論風格如同「小丑表演」，點名移民暨海關執法局(ICE)在明尼蘇達州的行動「危險且令人擔憂」。不過，歐巴馬也表示，從各地公民自發性的反抗行動中，看見美國民主的韌性與希望。

川普日前在社群平台「真實社群」(Truth Social)分享一段歧視性影片，將歐巴馬夫婦的肖像合成為猿猴形象，引發兩黨議員撻伐。

法新社報導，歐巴馬是美國史上首位非裔總統，此影片的歧視意味引發美國政壇譴責；白宮最初以「假憤怒」駁斥外界批評，但隨後改口歸咎於幕僚失誤，並將影片下架。

國家廣播公司新聞網報導，歐巴馬近日接受YouTube左派政治播客主持人柯恩(Brian Tyler Cohen)專訪時，柯恩以前述影片內容徵詢歐巴馬的看法。

歐巴馬未直接回應影片細節，而是說道：「我認為重要的，是要認識到，大多數美國民眾都對這種行為深感不安。」

歐巴馬坦言，這類內容「的確吸睛，確實也可以轉移焦點，但當前社群媒體與電視上演著一場小丑表演」，更令人擔憂的是，過去講求體面與尊重公職的人，如今似乎「不再覺得可恥」，「這種應有的羞恥與禮節，已蕩然無存」。

在移民議題方面，歐巴馬強烈質疑ICE在明州展開的大規模突襲與逮捕行動。川普政府表示，掃蕩非法移民 的行動旨在打擊罪犯；歐巴馬則說，「聯邦政府探員肆意妄為，既危險且令人極度關切」，直言部分情況「過去只有在威權國家與獨裁政體中才看得到。」

不過，歐巴馬強調，他從民間對抗政府的行動中看見希望。

面對執法人員進入社區，不少民眾以哨音、喇叭與呼喊聲通報，並以攝影機拍下執法過程，形成有組織的公民監督。

他說：「這不是我們相信的美國，我們將反擊，用真相、用攝影機、用和平抗議來反擊。」

面對未來政治走向，歐巴馬預測，川普的言論風格最終將在期中選舉對共和黨造成反作用，強調「最終，答案將來自美國人民。」