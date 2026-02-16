民主黨改革移民執法訴求 邊境沙皇霍曼斥「沒有道理」

民主黨人以檢討移民執法為條件扣住國土安全部預算，邊境沙皇霍曼表示民主黨的要求不能接受。（美聯社）

川普政府的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)15日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪，反駁民主黨 改革移民 執法的訴求，指責這些訴求「沒有道理」。他並為移民暨海關執法局(ICE )探員戴面罩執勤辯護，表示此舉是為保護自己。

民主黨本月稍早向國會提交一份ICE執法改革方案，有十項重點，包括停止種族歸納(Racial profiling)執法、禁止探員戴面罩以及沒有搜索令狀不得進入民宅、執法時必須配戴攝影機與表明身分等。

霍曼表示，民主黨的這些改革訴求沒有道理，他否認ICE人員執法時有種族歸納的行為，他們攔下民眾進行檢查完全是基於「合理懷疑」。他說：「他們說要停止種族歸納，但是我們根本就沒有種族歸納。ICE會扣留，短暫的扣留與盤問，而且盤問也是基於合理的懷疑，與種族歸納完全無關。」聯邦最高法院去年一項判決允許ICE人員得根據例如棕色皮膚與操西班牙語等原因攔查民眾。

至於ICE最為人詬病的蒙面執法，霍曼更是強力捍衛有其必要性。他表示，他並不喜歡聯邦執法人員值勤時戴面罩，但是他們需要以面罩來保護自己的身分，以免受到暴力攻擊與威脅。他說：「那些男女需要保護自己。」

霍曼表示，攻擊ICE人員的案件已增加1500%，威脅案件更是激增8000%。國土安全部(DHS)在1月26日曾發布新聞指出，攻擊ICE人員的案件增加了1300%。但是霍曼與DHS都沒有說明這些案件發生的時間範圍，也沒有透露資料來源。

在沒有司法令狀不得進入民宅方面，霍曼表示，「現行聯邦法規並沒有這樣的規定。」

國會民主黨與白宮目前仍在改革ICE執法的議題上僵持不下，DHS預算因此無法通過，自14日起部分停擺，不過一些被視為重要的行動並未受到影響。

霍曼表示，他並沒有參與關於撥款DHS來換取ICE進行執法改革的協商。他表示，「如果國會想改變，可以立法。不過ICE目前的行動完全是在國會頒布並由總統簽署的聯邦法律框架內進行。」