我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

民主黨改革移民執法訴求 邊境沙皇霍曼斥「沒有道理」

編譯王曉伯／綜合報導　
民主黨人以檢討移民執法為條件扣住國土安全部預算，邊境沙皇霍曼表示民主黨的要求不能接受。（美聯社）
民主黨人以檢討移民執法為條件扣住國土安全部預算，邊境沙皇霍曼表示民主黨的要求不能接受。（美聯社）

川普政府的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)15日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪，反駁民主黨改革移民執法的訴求，指責這些訴求「沒有道理」。他並為移民暨海關執法局(ICE)探員戴面罩執勤辯護，表示此舉是為保護自己。

民主黨本月稍早向國會提交一份ICE執法改革方案，有十項重點，包括停止種族歸納(Racial profiling)執法、禁止探員戴面罩以及沒有搜索令狀不得進入民宅、執法時必須配戴攝影機與表明身分等。

霍曼表示，民主黨的這些改革訴求沒有道理，他否認ICE人員執法時有種族歸納的行為，他們攔下民眾進行檢查完全是基於「合理懷疑」。他說：「他們說要停止種族歸納，但是我們根本就沒有種族歸納。ICE會扣留，短暫的扣留與盤問，而且盤問也是基於合理的懷疑，與種族歸納完全無關。」聯邦最高法院去年一項判決允許ICE人員得根據例如棕色皮膚與操西班牙語等原因攔查民眾。

至於ICE最為人詬病的蒙面執法，霍曼更是強力捍衛有其必要性。他表示，他並不喜歡聯邦執法人員值勤時戴面罩，但是他們需要以面罩來保護自己的身分，以免受到暴力攻擊與威脅。他說：「那些男女需要保護自己。」

霍曼表示，攻擊ICE人員的案件已增加1500%，威脅案件更是激增8000%。國土安全部(DHS)在1月26日曾發布新聞指出，攻擊ICE人員的案件增加了1300%。但是霍曼與DHS都沒有說明這些案件發生的時間範圍，也沒有透露資料來源。

在沒有司法令狀不得進入民宅方面，霍曼表示，「現行聯邦法規並沒有這樣的規定。」

國會民主黨與白宮目前仍在改革ICE執法的議題上僵持不下，DHS預算因此無法通過，自14日起部分停擺，不過一些被視為重要的行動並未受到影響。

霍曼表示，他並沒有參與關於撥款DHS來換取ICE進行執法改革的協商。他表示，「如果國會想改變，可以立法。不過ICE目前的行動完全是在國會頒布並由總統簽署的聯邦法律框架內進行。」

世報陪您半世紀

ICE 民主黨 移民

上一則

和平理事會19日登場 討論加薩議題 50億重建資金到位

下一則

回應川歧視貼文 歐巴馬：禮節蕩然無存 有些言論像小丑

延伸閱讀

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望
國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事

國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事
霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束

霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差