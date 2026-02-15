我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 司法部派700律師抗告

編譯王曉伯／綜合報導　
明尼蘇達大學校園內學生持牌抗議移民局ICE探員執法。(美聯社)
明尼蘇達大學校園內學生持牌抗議移民局ICE探員執法。(美聯社)

路透根據法院紀錄分析顯示，目前已有逾4400項判決裁定移民暨海關執法局(ICE)違法拘禁移民，然而川普政府依然不為所動，動員司法部超過700位律師來應付相關訴訟，ICE甚至以欺騙手段拒不遵守法院判決。

路透指出，自去年10月ICE展開掃蕩移民，無限期拘留移民與進行大規模驅逐等行動以來，全美共有超過400位法官，做出4421項判決ICE行動違法。這些判決主要是集中在川普政府不顧已有30年歷史的一項關於移民的聯邦法律，即是已住在美國的移民在其相關案件於移民法庭審理期間，得以交保。

西維吉尼亞州聯邦地區法官強生(Thomas Johnson)表示，儘管法律已明文規定，但是川普政府卻是堅持法院應該重新定義現行法律。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)辯稱，川普總統是在美國人民授權下執行聯邦移民法律。保守派的紐奧良上訴法院巡迴法官瓊斯(Edith Jones)則是支持川普政府的說法，他表示，「不能因為前任政府沒有充分執行拘留移民的法律，就代表現任政府沒有相關權力。」

在川普總統的命令下，ICE拘禁移民人數迄2月止已達6.8萬人，較川普去年就職前增加約75%。而自川普上台以來，遭到ICE拘留的移民總共已提出逾2萬200件聯邦訴訟，要求釋放。

面對排山倒海而來的訟訴案件，司法部已大量調派通常是處理刑事訴訟的侓師來支援有關人身保護今的官司。路透調查發現，司法部目前有超過700名律師代表政府應對移民相關訴訟，其中有五位律師，每人負責人身保護令訴訟案件超過1000件以上。司法部官員表示，政府律師壓力沉重。

由於訴訟程序冗長，有些法官發現ICE有不顧釋放移民的法院命令，繼續羈押移民的情事。明尼蘇達州首席法官施爾茲(Patrick J. Schiltz)上個月就指出，川普政府在76宗訴訟中違反了96項裁決。

紐約東區聯邦法官喬杜里(Nusrat Choudhury)也指出，ICE公然違反與藐視法院命令，將一名墨西哥男子遺送出境，然而卻謊稱這名男子仍在新澤西，等候其案件的審理。

世報陪您半世紀

移民 川普 ICE

上一則

民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對

下一則

聯邦政府停擺 國會代表團不去慕尼黑會議了

延伸閱讀

Axios：川普、內唐亞胡同意 美應施壓伊朗減少對中石油出口

Axios：川普、內唐亞胡同意 美應施壓伊朗減少對中石油出口
美歐關係仍緊張 丹麥總理：川普未打消擁有格陵蘭念頭

美歐關係仍緊張 丹麥總理：川普未打消擁有格陵蘭念頭
白宮推出情人節卡片 馬杜洛、魯比歐搞笑登場

白宮推出情人節卡片 馬杜洛、魯比歐搞笑登場
調查招生涉種族爭議 聯邦訴哈佛大學拒交資料

調查招生涉種族爭議 聯邦訴哈佛大學拒交資料

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了