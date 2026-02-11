盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台

商務部長特盧特尼克10日在參院作證時承認曾攜家人赴艾普斯坦的小島參加活動，成為川普政府現任閣員中首位被扯上艾普斯坦醜聞案。(路透)

司法部最新公布數百萬頁艾普斯坦 解密文件後，與他有關係的人物陸續曝光，包括過去一再聲稱早與對方斷絕來往的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，他在參院小組作證時，終於承認曾在一次家庭度假期間，到訪艾普斯坦的私人島嶼及共進午餐。他是川普政府的涉事最高層官員，要求辭職的聲音四起。

綜合美聯社、CNBC等報導，盧特尼克10日在參院撥款委員會小組委員會聽證會上，在民主黨參議員 質詢下，承認艾普斯坦2008年引誘未成年人賣淫罪成後，仍兩次與他會面。不過盧特尼克試圖淡化兩人的交往。

他表示在2012年，一家人乘遊艇度假，途中短暫停靠艾位於加勒比海，外界稱為「蘿莉島」的私人小聖詹姆斯島(Little St James)。他又說當時妻子、子女及保母在場，另外還有一對夫妻，他們在島上吃了一小時午餐後就離開，並無不軌之事。

盧特尼克過去聲稱2005年後便與艾普斯坦斷絕往來，即艾普斯坦2008年定罪之前，然而解密文件顯示兩人在多年後還繼續聯繫，甚至在2014年仍存在商業往來。

在去年的一個播客節目裡，盧特尼克表示在2005年參觀艾的住所後，與妻子感到不安，決定「永遠不再與艾普斯坦同處在一個房間裡」。

盧特尼克在聽證會承認與艾普斯坦繼續來往時仍堅稱，兩人的聯繫僅限於幾封電郵及兩次相隔數年的會面，「我與他沒有任何關係，幾乎沒跟他打過交道」。

但提出質詢的民主黨籍參議員范霍倫(Chris Van Hollen) 直指盧特尼克說，「沒有任何跡象表明你本人與艾普斯坦有任何不正當關係，但問題在於你之前的言論誤導了國家及國會」。

范霍倫雖沒有要求盧特尼克辭去商務部長之職，但鑑於之前的虛假陳述，他必須向國會交出所有與艾普斯坦交往的文件，然後再作定奪。

聽證會上多位共和黨參議員也質疑兩人的關係，包括來自密西西比州的威克(Roger Wicker)、北卡州的提里斯(Thom Tillis) 等。

在解密文件曝光後，肯州共和黨籍聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)及加州民主黨籍聯邦眾議員康納(Ro Khanna) 曾公開要求盧特尼克下台。