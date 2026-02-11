我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

淫魔檔案中6名神隱權貴富翁曝光 「維多利亞的秘密」創辦人在列

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
淫魔艾普斯坦檔案的塗黑處理方式引發爭議，因為性侵受害者的姓名未隱藏，而與艾普斯坦傳送淫穢簡訊的權貴人士，反因塗黑處理而未被揭發。(歐新社)
淫魔艾普斯坦檔案的塗黑處理方式引發爭議，因為性侵受害者的姓名未隱藏，而與艾普斯坦傳送淫穢簡訊的權貴人士，反因塗黑處理而未被揭發。(歐新社)

民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)10日在議場發言時，公開點名已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案當中，獲得身分保密但可能涉嫌犯罪的六名權貴富翁。六人當中除了有零售業富豪威斯納(Leslie Wexner)、阿拉伯聯合大公國企業家蘇拉耶姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)之外，另外四人努奧拉(Salvatore Nuara)、麥克拉德茲(Zurab Mikeladze)、李歐諾夫(Leonic Leonov)、和卡布托(Nicola Caputo)具體背景仍不清楚，四人的名字並沒有出現在司法部其他文件裡。

根據憲法「演說與辯論條款」(Speech and Debate Clause)規定，國會議員在議場發言享有言論免責權保護，不會面臨刑事或民事官司訴訟。

羅康納與共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)9日共同前往司法部辦公室，調閱姓名沒有經過塗黑處理的艾普斯坦檔案。司法部對艾普斯坦檔案提及人名的塗黑處理方式引發爭議，因為性侵受害者的姓名沒有隱藏，與艾普斯坦傳送淫穢簡訊的人士，身分則因塗黑處理而獲得保密。

要求司法部全面公開艾普斯坦所有檔案的「艾普斯坦文件透明法」(Epstein Files Transparency Act)，是由羅康納與馬西共同發動。羅康納與馬西接受媒體詢問時說，在司法部調閱艾普斯坦檔案的兩小時裡，看到六個有權有勢男士的姓名，而且這些人極可能涉嫌犯罪。

羅康納說：「我的問題是，為什麼我跟馬西必須親自跑到司法部，才能讓這六人的身分公諸於世？如果我們兩小時就發現被他們隱藏的六個人，試想在那300萬份檔案裡，他們到底隱瞞多少人？」

88歲的威斯納是內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人，擁有清潔保養用品連鎖店Bath & Body Works等零售企業。

71歲的蘇拉耶姆是杜拜環球港務集團(DP World)執行長。

現年88歲的威斯納是著名內衣品牌「維多利亞的秘密」的創辦人，他被點名是已故「淫魔...
現年88歲的威斯納是著名內衣品牌「維多利亞的秘密」的創辦人，他被點名是已故「淫魔」艾普斯坦檔案中，身分獲保密但可能涉嫌犯罪的權貴富翁之一。(美聯社)

艾普斯坦 司法部 眾議員

上一則

共和黨內對川普存異心？3眾議員「造反」為公開挑戰關稅鋪路

下一則

盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台

延伸閱讀

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結
淫魔檔案6涉案富翁權貴身分曝光 「維多利亞的秘密」創辦人在列

淫魔檔案6涉案富翁權貴身分曝光 「維多利亞的秘密」創辦人在列
川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」
面臨下台呼聲 美商務部長稱與艾普斯坦無瓜葛

面臨下台呼聲 美商務部長稱與艾普斯坦無瓜葛

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返