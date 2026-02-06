我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普收緊移民與邊境政策，使美國在2025年成為主要旅遊目的地當中唯一出現國際旅客人數下滑的市場。（歐新社）
美國總統川普收緊移民與邊境政策，使美國在2025年成為主要旅遊目的地當中唯一出現國際旅客人數下滑的市場。（歐新社）

美國商務部旗下國際貿易管理局（ITA）的數據顯示，2025年美國國際旅客人數較前一年減少約4%，是新冠疫情以來首見年減幅。此一變化發生在川普第二任期的第一年。與此同時，全球國際旅遊量年增4%，使美國成為主要旅遊目的地當中唯一逆勢衰退的市場。

國際旅客減少，消費動能同步轉弱。美國旅遊協會（USTA）指出，去年赴美旅客減少約1100萬人次，估計流失消費約500億美元，衝擊到數十萬個工作機會。

市場將人數下滑歸因於川普的強硬政策。川普政府以國安為由，對十多個國家的旅客實施入境禁令，並暫停對包括巴西、泰國在內的75國核發簽證。

同時，美方加強社群媒體審查與邊境電子裝置檢查，相關搜查次數明顯增加，進一步升高旅客疑慮。

政治氛圍也削弱傳統客源。加拿大旅客人數年減10.2%，歐洲與中東分別下滑3.1%與3%。多名受訪旅客直言，移民執法升溫，加上對盟友的強硬言辭，降低他們赴美旅遊意願。

旅遊降溫已反映在相關產業。酒店業績自去年春季起持續弱，航空業北美航線需求承壓，迪士尼近期示警，在美國的主題遊樂園面臨國際客源逆風。

川普 邊境 迪士尼

上一則

川習對話 白宮：美對台政策沒變 賴清德：美中台維持四個不變

下一則

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

延伸閱讀

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？分析點出個性關鍵

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？分析點出個性關鍵
Nvidia向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

Nvidia向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫
波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來
米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留