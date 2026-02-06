我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

獲通知再2個月可拿綠卡 非法移民例行報到時遭ICE拘留

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
非法入境美國的一名委內瑞拉男子，2025年6月與美國公民結婚後申請合法身分，接到通知再過60天將可拿到綠卡時，今年1月向移民和海關執法局例行報到時遭到拘留。示意圖（路透）
非法入境美國的一名委內瑞拉男子，2025年6月與美國公民結婚後申請合法身分，接到通知再過60天將可拿到綠卡時，今年1月向移民和海關執法局例行報到時遭到拘留。示意圖（路透）

新聞周刊報導，非法入境美國的一名委內瑞拉男子，2025年6月與美國公民結婚後申請合法身分，接到通知再過60天將可拿到綠卡，但今年1月向移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)例行報到時遭到拘留。

委任律師特魏曼(Caitlin Twyman)受訪時說，阿拉姆巴里歐(Rafael Alambarrio)沒有犯罪紀錄、固定完成例行報到且正在申請合法身分，從以往慣例來看並不會遭到ICE拘留。國土安全部發言人則說，阿拉姆巴里歐非法入境美國，將持續遭到ICE拘留。

阿拉姆巴里歐的美國公民妻子海瑟(Heather Alambarrio)受訪時說，2024年春天在達拉斯一場舞會上遇到未來的丈夫，2025年6月結婚。

海瑟表示，結婚之後開始幫阿拉姆巴里歐辦身分，2025年11月面試之後接到通知說，可望在30天到60天內收到綠卡。

然而，川普政府宣布暫停受理包括委內瑞拉在內19個國家公民的綠卡申請，阿拉姆巴里歐申請綠卡程序因此受阻。

海瑟回憶說，面試結束後欣喜若狂，想著或許聖誕節就能拿到綠卡，進度比預期來得快，「結果，隔天政府就宣布暫停I-130配偶申請」。

她表示，之前就考慮到阿拉姆巴里歐可能遭到拘留的風險，因此準備了一些存款，做為律師費或保釋金的不時之需。

阿拉姆巴里歐目前押於德州阿瓦拉多草原地拘留中心(Alvarado Prairieland Detention Center)。

特魏曼說，阿拉姆巴里歐抗議委內瑞拉政府之後，2023年非法入境美國，向邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)自首。被押期間，美國政府判斷阿拉姆巴里歐在祖國可能遭受政治迫害，他也因此開始申請庇護。

為阿拉姆巴里歐籌措訴訟費的GoFundMe募款活動累計募得2萬6000元。海瑟2日在募款專頁寫道，阿拉姆巴里歐申請保釋多次遭聯邦移民法官駁回。

綠卡 非法入境 委內瑞拉

上一則

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？分析點出個性關鍵

下一則

怕被ICE「卡瓦諾式攔檢」 公民開始把護照掛胸前

延伸閱讀

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留
明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬
亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留