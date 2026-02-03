波灣戰雲密布 美軍擊落伊朗無人機 川普：他們不想再嚐「午夜重錘」

美國海軍1日提供的照片顯示，隸屬美國陸戰隊第314戰鬥攻擊機中隊（VMFA-314）的F-35C戰機，1月28日降落在位於阿拉伯海的「林肯號」航艦飛行甲板上。（歐新社）

波斯灣緊張局勢3日升高，美國海軍擊落一架朝航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）飛去的伊朗無人機 ，另有一艘懸掛美國國旗的船隻加速駛離，避開伊朗武裝砲艇試圖逼停的行動。

華爾街日報報導，相關事件始於「林肯號」航行至距離伊朗南部海岸約800公里處。負責監督中東地區的美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯上校表示，一架伊朗「見證者-139型」（Shahed-139）無人機隨後出現，並「不必要地朝艦艇機動飛行」。

霍金斯表示，即便美軍已採取「降溫措施」，該架無人機仍持續朝航母飛行，隨後由一架自「林肯號」起飛的F-35C戰機擊落。

The Iranian state-run Tasnim News Agency, which is affiliated with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), confirms that loss of a Shahed-129 Surveillance Drone earlier today over the Arabian Sea, stating that the reason for the loss is “under investigation,” but that the… pic.twitter.com/3BDjHliVmq — OSINTdefender (@sentdefender) February 3, 2026

他指出，數小時後，2艘伊朗革命衛隊（IRGC）快艇與一架伊朗「莫哈傑爾型」（Mohajer）無人機高速接近一艘懸掛美國國旗的油輪，並透過無線電發出威脅，企圖登船並扣押該油輪。一艘美軍驅逐艦在空中支援下護送油輪安全離開。另有知情人士指出，伊朗稍晚又派出一架無人機對「林肯號」進行監視，但保持距離，並未構成威脅；上述事件均未造成任何損害或人員傷亡。

目前尚不清楚，為何伊朗在美國持續向中東集結空中戰力、戰艦與飛彈防禦系統之際，仍選擇採取更具攻擊性的姿態；但這些行動可能破壞區域強權小心翼翼推動美國與伊朗重返談判，並試圖避免這場可能迅速失控的戰爭。

進一步加劇緊張的是，知情人士透露，伊朗官員警告，可能退出原訂於6日在土耳其舉行、由美國特使威魏科夫與川普 女婿庫許納參與的談判。伊朗據報已對在土耳其舉行會談的安排踩煞車，並主張將談判地點改至阿曼，同時要求全面重塑談判形式，拒絕原本規劃的廣泛討論議程。

不過，美國總統川普稍早在白宮橢圓辦公室回應媒體提問時表示，目前正與伊朗進行談判，並稱對方不希望再出現一次「午夜重錘」行動。「午夜重錘」就是去年6月美軍攻擊伊朗核設施的行動代號。

根據新聞畫面，川普說：「他們現在全力應對，但也在談判。他們想做點什麼，我們就看看是否真的會有結果。他們之前其實有機會可以做點什麼，但沒有成，於是我們就發動了『午夜重錘』。我不認為他們想讓這種事情再發生一次，但他們確實想談。我們現在正和他們談，沒錯。」