川普簽署支出法案 結束聯邦政府部分停擺

中央社／華盛頓3日專電
美國國會山莊。資料照片。（路透）
繼美國聯邦參議院上週通過一系列支出法案，聯邦眾議院今天接棒通過，法案隨後火速送交白宮，由總統川普（Donald Trump）將其簽署成法，結束聯邦政府局部關門長達4天的情況。

由於國會未能在期限前通過2026年預算，美國政府一些部門1月31日起陷入停擺。這次撥款案協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，對國土安全部新資金的協商僵持不下。

外媒報導，參議院上月30日深夜通過一項方案，批准5件尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月；同時也通過一項為期2週的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。

眾議院今天以217票對214票，通過參議院所支持的方案。法案隨後送交白宮，由川普簽署成法。

川普下午在白宮橢圓形辦公室表示，很高興簽署撥款法案，「立即讓聯邦政府重啟運作，並為其絕大多數業務提供本財政年度剩餘期間的經費」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，共和黨和民主黨將在接下來10天內，針對移民暨海關執法局（ICE）在移民突襲行動中如何執行任務的政策調整，力求達成共識。

移民 白宮 參議院

