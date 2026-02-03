從前王子到馬斯克 艾普斯坦案300萬頁檔案扯出整串權貴

我的頻道

編譯中心／綜合報導
英國前駐美大使曼德森（右）捲入艾普斯坦案，而且與艾普斯坦有金錢往來，他已辭去工黨職務，英國首相施塔爾要求他接受調查。（路透）
司法部日前公布最後一批300萬頁與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從川普總統、科技巨頭馬斯克（Elon Musk）到英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），裡面出現眾多權貴，美聯社從中列出最具代表性的知名人士。

英國前王子安德魯

安德魯與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係長期備受質疑，已故受害女子吉佛瑞（Virginia Giuffre）曾指控，她17歲時遭到艾普斯坦販運，並被指示與安德魯發生性關係。

安德魯一再否認這些指控，但他的兄長英國國王查理三世（King Charles III）仍於去年年底撤銷其王室頭銜。在往來郵件裡包含邀請艾普斯坦至白金漢宮（Buckingham Palace）共進晚餐、艾普斯坦提議把一名26歲俄羅斯女子介紹給安德魯，還有照片似乎顯示安德魯跪在一位身分不明、躺在地上的女子身上。

安德魯前妻莎拉佛格森

艾普斯坦被控與未成年女子進行性交易並認罪後，莎拉佛格森（Sarah Ferguson）及前夫安德魯仍和他保持友好關係，因此備受輿論撻伐。她2011年3月因讓艾普斯坦替自己償還部分債務而公開道歉。

億萬富豪馬斯克

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克數度出現在最新公布的艾普斯坦文件中，他們2012年及2013年曾透過電郵討論造訪艾普斯坦惡名昭彰的加勒比海私人島嶼。馬斯克堅稱自己一再拒絕艾普斯坦的邀約，他去年曾在X平台發文寫道：「艾普斯坦試圖邀我去他的島上，但我拒絕了。」

英國維珍集團創辦人布蘭森

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）與艾普斯坦互有多次電郵往來，布蘭森2013年曾邀艾普斯坦去他的加勒比海私人島嶼作客。布蘭森表示隨時歡迎艾普斯坦來玩，「只要你帶上你的後宮（harem）！」

布蘭森同年建議，艾普斯坦應說服微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）公開談論他如何成為自己的「優秀顧問」、如今已洗心革面等等，以重建自身形象。

川普總統

最新公開文件提到川普上千次，但多數未揭露更多關於兩人關係的線索，內容包括艾普斯坦和其他人在電郵中分享關於川普的新聞、評論他的政策或政治動態、八卦川普及其家人的事務。

美國司法部另公開一份去年8月創建的表格，概述執法單位所接獲有關川普不法行為的民眾檢舉電話。這份表格紀錄許多未經證實的說詞，內容涉及眾多名人和奇聞異事，部分有註明調查人員是否曾進行後續追蹤。

前總統柯林頓

柯林頓（Bill Clinton）逾20年前也曾和艾普斯坦來往，例如偶爾搭乘他的私人飛機、與他在白宮會面。柯林頓否認知悉艾普斯坦任何不法行為。柯林頓的代表指出，艾普斯坦2006年面臨首輪刑事指控時，柯林頓就與他斷絕了關係。

紐約巨人隊共同老闆蒂施

共同擁有職業美式足球聯盟（NFL）紐約巨人隊（New York Giants）的蒂施（Steven Tisch）在最新公開文件中被提及400多次，兩人通訊信件顯示，艾普斯坦數年來曾提議向蒂施引薦多名女性。

電影導演布萊特雷納

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）已於近期上映，該片導演布萊特雷納（Brett Ratner）出現在多張政府檔案照片中。部分照片顯示布萊特雷納、艾普斯坦、法國模特兒經紀人布魯奈爾（Jean Luc Brunel）及至少兩名年輕女性一起坐在沙發上，布萊特瑞納摟著其中一位女子。

2028洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼

最新公布文件披露，華瑟曼（Casey Wasserman）曾與艾普斯坦前女友兼同夥麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）互傳曖昧電郵。華瑟曼2003年向麥斯威爾表示「我一直在想你」，並以想像她身穿緊身皮革服裝及裸體的樣子調情。

前以色列總理巴瑞克

巴瑞克（Ehud Barak）夫婦多次出現在最新公布的文件中，顯示在艾普斯坦2008年為性犯罪認罪後，兩人仍與他保持聯絡多年。巴瑞克承認，他前往紐約時經常拜訪艾普斯坦，也會搭乘他的私人飛機，但堅稱從未看到任何不當行為或派對。

美國前財政部長桑默斯

柯林頓執政時期財長、哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）也是艾普斯坦知名的長年舊識。最新公開文件充滿兩人的會議和聚餐紀錄。先前公布的文件顯示，桑默斯2019年曾和艾普斯坦討論他與一名女性的互動，桑默斯說他告訴那名女子「你實在太靦腆了」，艾普斯坦回覆「你回應得很好」。當時艾普斯坦已被控告性侵未成年人。

美國商務部長盧特尼克

1月31日公布的紀錄顯示，川普的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾攜家人造訪艾普斯坦的加勒比海私人島嶼至少一次，這似乎不符他先前聲稱數十年前已與艾普斯坦斷聯的說法。根據電郵，盧特尼克夫婦2012年12月接受造訪美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）小聖詹姆斯島（Little St. James）的邀請，並計畫帶孩子搭遊艇前往。

谷歌共同創辦人布林

電郵內容顯示，艾普斯坦被公開指控性侵未成年女子數年前，億萬富豪布林（Sergey Brin）曾計畫與艾普斯坦、麥斯威爾在前者的紐約豪宅見面。

川普前白宮首席策略長巴農

巴農（Steve Bannon）曾和艾普斯坦互傳上百則友好的簡訊，且持續至艾普斯坦2019年被捕並在獄中自戕前不久。他們討論了政治、旅遊以及巴農據說正規畫拍攝的紀錄片，該片將有助挽救艾普斯坦的聲譽。

斯洛伐克國安顧問拉查克

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）的國安顧問拉查克（Miroslav Lajcak）與艾普斯坦的過往通訊內容1月30日被公開後，他於1月31日請辭。

艾普斯坦 川普 柯林頓

