川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

編譯盧思綸／即時報導
川普總統（中）2日在白宮宣布，將啟動價值120億美元關鍵礦產儲備計畫「金庫計畫」。(歐新社)
川普總統（中）2日在白宮宣布，將啟動價值120億美元關鍵礦產儲備計畫「金庫計畫」。(歐新社)

彭博資訊報導，川普總統2日宣布，將啟動總額120億美元的關鍵礦產儲備計畫「金庫計畫」（Project Vault），盼協助製造業降低對中國主導之稀土供應鏈的依賴，並提高面對供應中斷的韌性。

川普表示，計畫旨在確保美國企業與勞工不會因短缺受害，並稱「不想重蹈去年覆轍」，指的是去年美中貿易緊張升溫時，北京限制關鍵稀土供應。川普說，美國長期以來設有戰略石油儲備與國防用關鍵礦產庫存，如今也要為產業建立類似儲備，以避免供應出問題。

根據說明，金庫計畫將由約20億美元民間資金，搭配美國進出口銀行（US Export-Import Bank）提供的100億美元貸款。進出口銀行執行長約瓦諾維奇（John Jovanovic）表示，這筆貸款將創該行史上最大交易，規模超過過去任何一筆的一倍以上；先前政府高層官員則稱，這也是美國民間部門首見的安排。

官方指出，計畫概念類似石油緊急儲備，但聚焦稀土與鎵、鈷等關鍵礦產，廣泛用於噴射引擎與蘋果iPhone等產品。

在運作上，參與企業須先承諾日後以指定價格購買一定數量材料並支付部分前期費用，再向計畫提出需求清單；計畫負責採購與儲存，企業可在補回庫存的前提下提領使用。官員表示，若發生重大供應中斷，企業可動用全部存量；另有條款要求，企業若以固定價格承諾購買特定數量材料，也需承諾未來以同一成本回購同等數量。

目前已有10多家公司同意參與，包括通用汽車、Stellantis、波音、康寧、GE Vernova及Google等。Hartree Partners、Traxys North America與Mercuria Energy Group等商品交易商預計負責採購原料，以補足儲備。

除建立儲備外，美國也已投資國內礦業公司，提升本土稀土生產與加工能力；海外方面，美方已宣布與澳洲、日本、馬來西亞達成協議，並預期4日在華府的一項峰會期間尋求更多合作。

歐盟執委會發言人則表示，歐盟與美國正以簽署一項互利夥伴關係為目標，強化關鍵礦物及其衍生品供應的韌性與多元化。

稀土 川普 石油 供應鏈

關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

梅蘭妮亞辦公室雷諾瓦複製畫 設計師開她玩笑？

川普宣布對印度降低關稅至18%

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

