川普下令：治理不善民主黨城市抗議 聯邦不介入

川普總統下令國土安全部不要介入民主黨執政城市的抗議活動，除非當地政府尋求聯邦協助。圖為明尼亞波利斯的反ICE抗議活動。(路透)

川普 總統1月31日下令，聯邦執法機構不得介入「治理不善」的民主黨 執政城市的抗議活動，除非當地政府主動尋求聯邦政府 協助。不過仍應繼續保護當地聯邦財產。

川普在「真實社群(Truth Social)上寫道，「我已命令國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，無論在何種情況下都不得介入治理不善的民主黨執政城市內的抗議行動與暴動，除非他們請求援助。」

川普繼續寫道，「不過我們會強力保護被這些瘋子、煽動者與暴動者所攻擊的任何與所有的聯邦建築。」

川藉也表示，當地政府有責任保護州、地方與聯邦政府的財產。「我們只是支援保護聯邦財產，因為這是當地與州政府的責任。」

川普表示，他不容許「對我們的人員當面吐口水、打碎或踢破我們汽車的前燈，也不允許用石塊與磚頭丟擲我們的交通工具或是我們的愛國戰士(Patriot Warriors)。」他強調，「如果這些人受到傷害，後果嚴重。」

在川普總統於真實社群發文的前一天，也就是1月30日，奧勒岡州尤金市(Eugene)的警方表示有民眾侵入當地的聯邦建築物，並且砸破建築物的窗戶。

川普在其貼文中特別指出這一事件。他表示，「昨晚在奧勒岡的尤金，一群罪犯闖進一棟聯邦建築，造成嚴重損害，並且恐嚇與騷擾在內辛苦工作的職員。」他強調，「當地警方沒有採取任何行動來阻止他們。我們不會任由這樣的事情再度發生。」

尤金市的警察局長史金納(Chris Skinner)則表示，當地聯邦政府人力不足，他們已在聯邦建築設置拒馬，攔阻抗議民眾進入。後來在聯邦政府人員增援後，警方就離開了。