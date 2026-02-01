參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
緬因州共和黨籍聯邦參議員柯林斯力阻移民局在緬因大規模掃蕩非法移民。(美聯社)
緬因州共和黨籍聯邦參議員柯林斯力阻移民局在緬因大規模掃蕩非法移民。(美聯社)

緬因州共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)29日宣布美國移民暨海關執法局(ICE)將結束在緬因州的移民執法行動，緩解了該州面臨的壓力。但政治新聞網站POLITICO報導，即便ICE縮減規模，此案的政治影響勢將蔓延到期中選舉；兩位爭取民主黨提名的參議員候選人，都視此為擊敗共和黨柯林斯的制勝法寶，恐威脅到目前共和黨在參院占多數黨的優勢，民主黨得利。

緬因州民主黨籍州長密爾斯(Janet Mills)30日發布首支競選聯邦參議員廣告，直接抨擊ICE。同樣角逐民主黨提名的政治新人普拉特納(Graham Platner)29日在柯林斯宣布ICE將結束執法行動後，隨即在柯林斯辦公室外舉行反ICE示威，呼籲身為參議院撥款委員會主席的柯林斯，阻止對ICE撥款。

兩位民主黨人的訊息明確：移民執法問題不會消失，甚至是他們為民主黨爭得參院寶貴一席的制勝法寶。尤其是2024年大選，前副總統賀錦麗曾拿下緬因州。

ICE在緬因州名為「每日現抓」(Operation Catch of the Day)的執法行動，持續一個多星期，有多人被捕，該州移民社區陷入恐懼，也引爆民主黨人和社運人士的怒火和廣泛抗議。

柯林斯29日聲明暗示，她與國土安全部長諾姆(Kristi Noem)的談話推動了ICE撤退的最終決定；柯林斯試圖形塑敢於挑戰自己黨派的實力派形象，強調她在華府可為緬因州帶來實質利益。

但民主黨人表示，光是宣布緬因州ICE行動結束，還遠遠不夠。普拉特納說，柯林斯「實際上是在試圖解釋，為什麼她要再撥款90億元給ICE。」他要求柯林斯徹底切斷對ICE的撥款。

柯林斯主張通過一項國土安全部撥款法案，指該法案包含為聯邦執法人員配備執法記錄器以及降低衝突培訓的經費。該法案本周遭到民主黨人阻撓，但ICE也不會因為法案沒過就停止運作，因為去年夏天通過的「大又美法」已提供ICE充足資金。

密爾斯對柯林斯呼籲重新培訓ICE的做法嗤之以鼻，她告訴POLITICO，「為時已晚」。她認為縮減ICE行動力道遠遠不夠，呼籲撤換諾姆，要求國會暫停向ICE撥款，直到該機構採取措施防止「濫權」為止。

緬因州無證移民成為移民局探員最新掃蕩目標，但有緬因民眾反對ICE行動，1月30日...
緬因州無證移民成為移民局探員最新掃蕩目標，但有緬因民眾反對ICE行動，1月30日在波特蘭市發動大規模街頭抗議遊行。(美聯社)

ICE 民主黨 緬因州

